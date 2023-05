La misteriosa vipera del Gabon, uno dei serpenti più temuti al mondo

Oggi vogliamo parlarvi di uno dei serpenti più letali e incredibili al mondo: la vipera del Gabon. Si tratta di una delle vipere più grandi e letali dell’Africa. Ma non si trova solo in questo continente, visto che alcuni americani li possiedono come animali domestici nelle loro case attratti dallo status di vipera più grande del mondo e dal loro aspetto sorprendente.

Lo sa bene un cittadino della Virginia che è stato morso ed è stato costretto a correre in ospedale in una corsa contro il tempo per salvargli la vita iniettandogli l’antidoto. Il suo veleno infatti è un potente mix di enzimi e tossine ed è in grado di causare gravi danni ai tessuti portando a dolori lancinanti e se non trattato in tempo, può risultare fatale.

Per fortuna la vipera del Gabon non attacca molto l’uomo e episodi simili sono abbastanza rari. Questo perché ama vivere in territori remoti e potrebbe attaccare solo se disturbata, come se ad esempio venisse calpestata.

È però un animale affascinante soprattutto per la sua capacità di mimetizzazione che gli permette di arrivare alla preda con facilità. Questi serpenti sono superati in dimensioni solo dai Cobra eccezionalmente grandi, poiché possono crescere oltre 6 piedi di lunghezza e pesare più di 20 libbre.

L’altra cosa terrificante sono i suoi denti che sono i più lunghi tra i serpenti velenosi arrivando a misurare fino a 2 pollici di lunghezza.

La vipera del Gabon possiede una grande testa triangolare, ma sono gli intricati motivi sulla sua pelle che catturano davvero l’immaginazione. Il suo superbo mimetismo gli consente di mimetizzarsi perfettamente nella lettiera di foglie sul suolo della foresta, rendendolo quasi impossibile da individuare prima che colpisca.

Questo rettile è in gran predatore e colpisce anche animali grandi come scimmie, conigli e antilopi.