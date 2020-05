Biella, bimba di 7 anni morsa due volte da una vipera: è grave Biella, bimba di 7 anni morsa due volte da una vipera, mentre stava facendo una passeggiata nelle prealpi

Una vicenda drammatica è avvenuta la scorsa domenica 25 maggio. Una bimba di soli 7 anni è stata morsa due volte da una vipera. È stata trasportata d’urgenza in ospedale e la sua situazione è apparsa grave sin da subito. Per questo motivo la sua prognosi è ancora riservata.

Un evento drammatico che ha sconvolto l’intera comunità oltre che la famiglia della piccola vittima, che stava facendo una semplice escursione e non si aspettava di vivere una situazione del genere.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in una mulattiera nelle prealpi di Biella.

La famiglia, originaria di un paese in provincia di Vercelli, ha pensato di uscire e di andare a fare una gita in montagna. Durante la camminata però, la famiglia è stata presa alla sprovvista dall’incontro con la vipera e, a farne le spese, è stata proprio la piccola della famiglia che è stata morsa addirittura due volte dall’animale.

La situazione è apparsa grave sin da subito e per questo è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ponderano di Biella dove i medici l’hanno sottoposta ad i primi esami ed alle prime cure mediche.

All’improvviso la sua condizione è peggiorata drasticamente e per questo è stato deciso di intubarla e di trasferirla d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Da domenica ad oggi, ci sono stati dei leggeri miglioramenti.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, per il momento la bimba è sveglia e vigile e le sue condizioni sembrano essersi stabilizzate. Non è in coma, ma i medici hanno deciso di tenere comunque la sua prognosi riservata.

La notizia di questo tragico evento è stata diffusa nella giornata di oggi. Una vicenda terribile, che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto la famiglia della piccola, che non si aspettava di vivere una situazione del genere per una semplice escursione.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto e soprattutto sulle condizioni mediche della bimba.