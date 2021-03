Monte Finestra, Salerno: il suo cane cade in un dirupo e lui, nel tentativo di salvarlo, cade a sua volta

Il suo cane cade in un dirupo e lui, per salvarlo, cade a sua volta da un'altezza di venti metri

Tornano le belle giornate e con esse la voglia di fare una passeggiata in collina o un’escursione in montagna. Proprio durante un’uscita del genere, domenica scorsa, è accaduto un tragico incidente. Un cane è precipitato in un dirupo compiendo un volo di circa 20 metri. Il suo padrone, nel disperato tentativo di salvare il suo amico a quattro zampe, è rimasto coinvolto a sua volta nella caduta.

Una notizia che causa tristezza e sgomento, è quella arrivata domenica scorsa dalla provincia di Salerno, in Campania.

Approfittando delle belle giornate di questo periodo, un uomo aveva deciso di andare a fare una passeggiata sul vicino Monte Finestra, portando con se il suo cagnolino.

Durante l’ascesa alla vetta, il dramma. Il cane è scivolato ed è precipitato in un burrone molto alto. Si parla di circa venti metri di altezza.

L’uomo, che era in compagnia anche di un’altra persona, nell’estremo tentativo di salvare il suo cucciolo, è a sua volta scivolato e caduto nel dirupo.

L’altra persona presente sul luogo ha tempestivamente allertato i soccorritori spiegando loro le dinamiche incidente a cui aveva assistito e guidandoli il più accuratamente possibile verso il punto preciso in cui era accaduto.

Per il cane non c’è stato nulla da fare

A rispondere alla chiamata di emergenza e ad attivare immediatamente tutta la macchina dei soccorsi sono stati i Vigili del Fuoco di Salerno.

Data la remota posizione in cui era accaduto il misfatto, l’unico modo per intervenire con estrema velocità, è stato quello di alzarsi in volo con gli elisoccorsi.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco si sono calati con delle funi ed hanno recuperato prima l’uomo e poi l’animale. Purtroppo, per il cucciolo non c’è stato nulla da fare. Mentre l’uomo, sebbene abbia riportato gravi ferite e contusioni, pare non sia in pericolo di vita. Ora si trova ricoverato all’ospedale di Salerno dove i medici si stanno occupando di curarlo.

A divulgare la notizia e a diffondere le immagini del salvataggio, sono stati gli stessi Vigili del Fuoco di Salerno, che hanno pubblicato il tutto sul loro account ufficiale Twitter.