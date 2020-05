Moose, il cane che ha ricevuto la prima laurea, alla Virginia Tech Moose, il cane che ha ricevuto la laurea, le sue immagini sono diventate presto virali

Moose è un dolcissimo labrador di otto anni che già da molto tempo, ha un ruolo ben preciso alla Virginia Politechnic Institute and State University. Nelle ultime ore è venuto fuori che, anche lui, ha ricevuto la sua laurea onoraria, proprio come gli altri suoi compagni della classe 2020, durante la cerimonia virtuale.

Una vicenda davvero incredibile che ha fatto presto il giro del mondo. Il cucciolo, per questo evento, si è lasciato anche fotografare e le sue immagini sono diventate virali.

In base alle informazioni che sono state rese note, il piccolo Moose, lavora all’università già da molto tempo. Lui ha un ruolo ben preciso, che è quello di aiutare gli studenti.

Il cagnolino, in tutti questi anni di lavoro, è riuscito ad aiutare più di 7500 ragazzi con diverse problematiche, come per esempio: traumi passati, affrontare ansie e tutti i problemi della vita. Svolge appunto una funzione terapeutica.

Tutto quello che è riuscito a fare ha colpito molte persone all’interno del campus, soprattutto i responsabili che non avrebbero mai immaginato un risultato simile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Inoltre, è presente in tutti gli eventi ed anche alle partite di football. E’ anche il testimonial delle giornate di orientamento dei nuovi studenti. In pratica, Moose, è diventato il simbolo di quell’università.

Il suo amico umano, Tret Davis, che lavora anche lui nel consultorio del campus, in un’intervista ha dichiarato: “La sua forza è che aiuta tutti, senza giudicarli e questo i ragazzi e le ragazze, lo sentono!”

Il cucciolo, ora, viene chiamato da tutti come il “Dottor Moose“. La cerimonia, avvenuta virtualmente, c’è stata nei giorni scorsi e, per il cagnolino, tutto ciò che è accaduto è stata una vera e propria sorpresa.

In realtà, il piccolo, prima di andare a lavorare all’università e prima di essere adottato, è stato addestrato in una scuola di cani guida. Una vicenda incredibile che merita di essere conosciuta. Condividetela con i vostri amici!