Morena, il cane che va a scuola con il suo bambino Morena è un cane dolcissimo che ogni giorno va a scuola con il suo adorato bambino

L’amore tra un cane e un bambino è semplicemente incredibile. Quando un piccolo umano cresce con un animale domestico non se ne separa mai. Come nel caso di Morena, la cagnolina che ogni giorno segue a scuola il suo bambino, per stare con lui a lezione.

Questa splendida storia ci arriva da Apostoles, in Argentina. Questo cagnolino accompagna ogni giorno il suo fratello umano a lezione, nella scuola che viene frequentata quotidianamente dal piccoletto. I due sono grandi amici e compagni di vita, oltre che di lezione, visto che Morena sta buona buona sotto il suo banco ad aspettare che le lezioni siano terminate. E assolutamente non dà fastidio a nessuno, visto che è semplicemente un cane adorabile.

Tutto è iniziato quando ha accompagnato il suo miglior amico Katriel a scuola. Mentre un gruppo di madri ha lasciato il cancello aperto, il cagnolino ha deciso di entrare a scuola.

Sapeva che lì c’era il suo miglior amico umano, intento a studiare e a fare i compiti. Non si è lasciato perdere l’occasione e ha cominciato a cercarlo tra le aule della scuola, per poter stare con lui anche in quel momento in cui di solito erano lontani.

Il cane è entrato nell’Istituto di Santa Barbara frequentato dal ragazzino e ha seguito l’odore del suo fratello umano, come ha raccontato anche il direttore della scuola che ha visto Morena aggirarsi per i corridoi. Quando poi lo ha trovato, gli ha permesso di andare dal ragazzo, che era la sua meta finale.

Prima c’è stato un attimo di paura e di panico, ma quando hanno scoperto che il cane voleva solo stare con il suo fratellino umano, hanno lasciato correre.

Chissà quante altre volte ci avrà provato a entrare a scuola per seguire il suo piccolo amico umano: per i cani anche le separazioni brevi possono sembrare anni.