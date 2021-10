Là fuori ci sono persone di buon cuore sempre pronte ad aiutare chi si trova in difficoltà. Esseri umani o animali poco importa. Come il motociclista che aiuta il cane randagio ad attraversare la strada in tutta sicurezza. Il ragazzo ha parcheggiato, è sceso e ha fatto il suo dovere di boy scout.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Siamo a Bangkok, in Thailandia. Il 14 settembre scorso ViralHog ha pubblicato sul suo canale YouTube una scena davvero incredibile. Un ragazzo parcheggia la sua moto per aiutare un cane ad attraversare la strada.

Aveva visto che il piccolo randagio era in difficoltà. Di sicuro era in pericolo, perché alcune macchine avrebbero potuto non vederlo e avrebbero potuto investirlo causandogli ferite anche gravi, se non la morte.

Il video mostra il centauro che parcheggia la sua moto a lato di una strada trafficata. E poi si dirige direttamente dal cane randagio che da un po’ da solo stava cercando di attraversare quel tratto stradale. Sappiamo quanto possa essere pericoloso per le persone andare da una parte all’altra della carreggiata. Figuriamoci per un cane randagio che non ha nessuno che possa pensare a lui.

Il ragazzo si è messo di fianco al cucciolo, che ha subito capito che era lì per aiutarlo. Era l’unico modo per poter uscire da quella situazione di pericolo. E infatti lo ha seguito senza fare storie.

Motociclista aiuta il cane randagio e lo mette in sicurezza

Il giovane ha aspettato con pazienza per far passare tutte le macchine. E poi quando ha avuto la possibilità, ha attraversato chiedendo al cagnolino di fare lo stesso.

In seguito il ragazzo ha ripreso la sua moto ed è andato via, dopo aver fatto la sua ottima azione quotidiana.