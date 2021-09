Quando Tommy è arrivato a casa della sua mamma umana, era soltanto un cucciolo di poche settimane. Una ragazza di nome Tania lo aveva regalato a sua madre affinché la donna avesse compagnia. Purtroppo, dopo un po’, l’anziana signora ha iniziato a soffrire di Alzheimer e si dimenticava di aver già dato da mangiare al suo cucciolo. Tutto questo ha portato il cagnolino a diventare paffuto.

Con l’aggravarsi delle condizioni di salute della signora, è stato necessario un suo trasferimento in una casa di cura per anziani. Purtroppo nella struttura non erano ammessi animali, così Tania è stata costretta a prendere con se Tommy. La cosa non le dispiaceva affatto, sia chiaro, ma era dispiaciuta del fatto che il cucciolo doveva separarsi da sua madre e viceversa.

Dopo una visita dal veterinario, è risultato che il cagnolino aveva raggiunto il peso di 14 chilogrammi. Decisamente troppo per un cane di quella taglia. Lui era felice, ma il suo peso avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita. Così, la ragazza, ha iniziato quelle che per lei era una vera e propria sfida: far tornare Tommy in salute.

Tommy diventa un cagnolino magro e atletico

Tania ama fare jogging e fa delle lunghe corse durante la settimana. Ha pensato che la sua attività potesse giovare anche alla salute del cagnolino.

Ha iniziato a sottoporlo ad una dieta ferrea. Lui a volte faceva gli occhi dolci per ricevere una porzione in più di cibo, ma Tania sapeva che non era la cosa giusta da fare e non ha mai ceduto.

Poi ha iniziato a portarlo con se in delle lente passeggiate per il quartiere, giusto per farlo abituare pian piano all’attività fisica.

Dopo qualche settimana e dopo che il cucciolo aveva perso qualche chilo, Tania ha iniziato a portarlo con se anche nelle sue corsette. I due, insieme, hanno iniziato a fare delle gare di 5 chilometri per tre volte a settimane.

A volte il cucciolo mostrava ancora la sua pigrizia, ma ha sempre completato il suo percorso.

Un percorso che lo ha portato, dopo qualche tempo, a pesare 9,5 chilogrammi. Ben 4,5 chili in meno dei 14 che pesava inizialmente.

Vedere le foto della trasformazione del cagnolino è un vero spettacolo e un motivo di grande orgoglio per la bravissima e dolce Tania.

