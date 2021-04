Motociclista salva due cuccioli. Questo ragazzo era in sella alla sua moto e ha visto queste due povere creature bloccate nel traffico. Non sarebbero sopravvissuto in mezzo a quel gran numero di mezzi che passavano a folle velocità. Lui, però, ha avuto la prontezza di riflessi di vederli e agire in fretta per metterli entrambi in salvo.

Fonte Pixabay

Nel video che The Dodo ha condiviso sulla sua pagina Facebook si vede un motociclista che sembra aver fatto inversione di marcia per infilarsi in una strada dove forse nemmeno poteva viaggiare. Lo fa per inseguire due cani che stanno per immettersi in una strada molto trafficata.

Mentre si avvicina a loro cerca di attirare l’attenzione dei due cuccioli, fischiando e chiamandoli. I cani per poco non finiscono sotto una macchina rossa, che per fortuna si ferma appena in tempo. Il motociclista allora scende per raggiungerli e tentare di salvarli.

I cani sono molto amichevoli, probabilmente non sono nati randagi, ma chissà come sono finiti per strada. Il motociclista li chiama battendo le mani e loro corrono a farsi fare un po’ di coccole da quella persona sconosciuta che si è interessata al loro destino.

I due cani sembrano apprezzare quel tentativo di salvataggio. Anche la persona che era alla guida dell’auto rossa dà una mano come può per non farli andare in strada dando loro qualcosa da bere e altri automobilisti fanno lo stesso, ma come fare per portarli in salvo?

Motociclista salva due cuccioli, è un eroe

A un certo punto l’uomo riesce ad avvicinarsi al collare dei cuccioli: hanno un padrone. Chiama immediatamente il numero riportato sopra e fa di tutto per tenerli lì fino all’arrivo della sua mamma umana.

La gioia per i due cuccioli è incontenibile quando la vedono arrivare: una bellissima storia a lieto fine da condividere.