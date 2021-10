Cosa ci fa una mucca seduta in auto in fila da McDonald’s insieme a tutti gli altri in attesa di ordinare al McDrive? Una scena surreale quella che si è palesata di fronte agli occhi di chi era in fila all’interno della sua vettura per gustarsi un pasto di un fast food della nota catena americana che si trova nella città di Marshfield, Wisconsin.

Fonte foto da Facebook di Jessica R. Nelson

Immaginate la scena quando giovedì 26 agosto scorso Jessica Nelson che vive nella città di Marshfield, nel Wisconsin, negli Stati Uniti d’America, si è trovata di fronte a questa scena mentre era in fila al McDonald’s aspettando il fast food drive-thru.

Prontamente ha preso in mano il telefono e ha deciso di condividere sui social questa scena esilarante e divertente che ha vissuto lei in prima persona. A poche auto di distanza da lei era sicura di aver visto una mucca, comodamente seduta nel retro dell’automobile.

All’inizio pensavo fosse falso. Chi mette una mucca in una Buick? Ma mi sono dovuta ricredere quando la mucca ha mosso la testa.

Queste le parole della donna che si è messa a fissare quella scena, notando che la mucca seguiva il movimeno delle altre macchine. Con il telefono in mano ha registrato tutto quanto per poi condividere, ancora con incredulità, tutto su Facebook.

Fonte foto da Facebook di Jessica R. Nelson

Mucca in coda da McDonald’s, tra l’incredulità di tutti

Un’intera mucca nel retro di quella macchina! È così che dici di vivere nel Wisconsin senza dire che vivi nel Wisconsin.

Questa la didascalia che accompagna il video pubblicato su Facebook.

Fonte foto da Facebook di Jessica R. Nelson

Non appena il video è andato online, l’autista alla guida dell’auto si è riconosciuto. Ha voluto dire a Jessica che in realtà la mucca era un vitello. E in macchina ce n’erano altri due. Il proprietario ha spiegato che, dopo averli adottati, non aveva avuto tempo di fermarsi a casa ed era andato a prendersi il cibo da mangiare.