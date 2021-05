Come lasciare gli invitati senza parole durante il giorno più importante della loro vita. Questa coppia di sposi sapeva che sarebbe accaduto e non hanno sbagliato previsioni. Una loro mucca partorisce durante il matrimonio e loro corrono da lei quando vengono a sapere che durante il travaglio ha avuto qualche piccolo problemino.

Fonte Pixabay

Jessa Laws è una produttrice di latte di Portland. Aveva fissato il matrimonio con il fidanzato tempo fa, ma a causa delle restrizioni causa coronavirus la coppia ha deciso di spostare la data delle nozze a fine aprile. Sapevano, però, che in questo periodo ci sarebbero potuti essere degli intoppi.

Le mucche di Jessa Laws e di Ben avrebbero potuto partorire in quel periodo preciso. E infatti la coppia di neo sposi fino a pochi istanti prima era a posare davanti al fotografo per poter ricordare per sempre quel giorno. Mentre poche ore dopo in fattoria per aiutare la mucca a partorire.

I due agricoltori erano intenti a celebrare le loro nozze. Quando a un certo punto hanno ricevuto una chiamata dai due amici allevatori a cui avevano affidato Fleyas Jacot Drama, la loro mucca in procinto di partorire.

Quando la sposa ha sentito che durante il travaglio si era trovata in difficoltà, non si è nemmeno cambiata d’abito ed è corsa da lei insieme al marito:

Verso le 22:30 siamo andati al caseificio e abbiamo fatto nascere quel vitello. Non ho pensato al mio abito bianco o alle scarpe. Era una cosa che dovevo fare.

Mucca partorisce durante il matrimonio e gli sposi assistono alla nascita del vitello

Quelli che mi conoscono non sono assolutamente sorpresi. Mio marito era a casa a preparare tazze di tè per le persone e qualcuno è entrato e gli ha detto cosa è successo e lui ha detto “Jessa è laggiù nel fango, vero?” e loro hanno annuito.

Per fortuna mamma e vitello stanno bene: si chiama Olivine Rager Destiny.