La storia di Natalino è iniziata lo scorso Natale. Il cagnolino è stato regalato ad una coppia di Torino, che dopo aver trascorso poche ore insieme a lui, ha ben deciso di sbarazzarsene.

Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amorevoli umani, si sono presentati il 25 Dicembre al canile Enpa di Torino e hanno spiegato ai volontari che per loro era soltanto un regalo di Natale indesiderato e di non aver alcuna intenzione di renderlo parte della propria famiglia.

I ragazzi si sono così ritrovati a dover guardare gli occhi tristi di un cucciolo di soli 3 mesi, abbandonato proprio nel giorno dell’anno in cui le persone dovrebbero essere più buone e in cui l’amore dovrebbe farsi sentire di più.

A chiamarlo Natalino son stati proprio gli operatori dell’Enpa. l’Ente Nazionale Protezione Animali. Hanno accettato il suo abbandono e di prendersi cura di lui, per paura che quelle persone avrebbero potuto lasciarlo chissà dove, condannandolo ad un triste destino.

La volontaria Enpa Ornella Vercelli ha raccontato:

Non avevamo posto per lui, che essendo un cucciolo non poteva essere messo in un box in condivisione con un adulto. Così lo abbiamo tenuto nel box dell’infermeria. È diventato la nostra mascotte lo abbiamo amato dandogli tutte le attenzioni possibili. È un cane dolce, docile e bellissimo, con un occhio azzurro e uno castano.