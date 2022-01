I suoi anziani proprietari le avevano trovato una nuova famiglia, ma Negrita non voleva andare da nessuna parte che non fosse casa sua

Gli animali non hanno sentimenti o un’anima! Sono queste le parole che tante persone sono in grado di dire e pensare. Beh, quando vi troverete davanti a qualcuno che la pensa così, dovreste proprio raccontargli la storia della cagnolina Negrita e dei suoi anziani proprietari. Non potendo più badare a lei, loro le avevano trovato una casa migliore, ma lei non voleva assolutamente andare via. Leggete di seguito per sapere cosa ha combinato questa meravigliosa cucciola.

Anche questa storia, così come tantissime altre, inizia con un abbandono. Non si sa per quale motivo o da quanto tempo, ma questa cucciola era finita a vivere in strada e a lottare contro fame, freddo e sporcizia.

Un giorno, però, il suo destino è cambiato per sempre. Una coppia di anziani di Rivadavia, in Argentina, si è accorta di lei mentre se ne andava in giro per le strade della città.

Era emaciata, affamata, sporca e debole. Aveva disperatamente bisogno di aiuto e quelle persone gentili erano assolutamente pronte a darglielo.

L’hanno portata a casa loro, l’hanno nutrita, lavata e coccolata per settimane, finché alla fine non si è ripresa del tutto.

Qualche tempo dopo, Negrita, questo il nome scelto per lei dai suoi anziani proprietari, ha dato alla luce una dolcissima cucciolata. Senza pensarci troppo, quelle due persone hanno deciso di prendersi cure di tutta la famiglia canina.

Negrita compie un gesto d’amore incredibile

Con l’avanzare dell’età, i gentili signori sapevano che non potevano garantire una vita degna a quegli animali per molto tempo. Così hanno cercato mano mano delle famiglie che adottassero tutti i cagnolini.

I cuccioli hanno trovato subito delle case e delle famiglie disposte ad adottarli, mentre Negrita ci ha messo un po’ più di tempo.

Alla fine, però, ci è riuscita anche lei. La cucciola doveva trasferirsi con la sua nuova famiglia a 150 km di distanza. I suoi proprietari erano tristi, ma sapevano che quella era la cosa migliore.

Durante il trasferimento, però, è successo qualcosa di strano. La cagnolina è fuggita via e ha fatto perdere le sue tracce.

Dopo giorni di ansia e paura, i due anziani hanno aperto la porta di casa e l’hanno trovata, terribilmente provata, accovacciata lì davanti. Lei era fuggita ed era tornata in quello che considerava il suo unico posto felice nel mondo.

A quel punto, gli anziani hanno capito che non potevano assolutamente separarsi più da lei.