Perdere il proprio amico a quattro zampe è la cosa più devastante che possa capitare ad un proprietario. Ne sa qualcosa una donna del Texas di nome Katie McCoy, che 5 anni fa ha perso ogni traccia della sua cagnolina Abi e da allora non ha più avuto sue notizie. Recentemente, un rifugio ha contattato la donna dicendo che aveva trovato la cagnolina, ma al momento di riprenderla, la donna ha fatto una scoperta sconcertante.

La fantastica Abi, un mix barboncino di colore bianco, era entrata nella vita di Katie McCoy tanti anni fa. Era un periodo molto difficile per la donna e la cagnolina ha riempito ogni vuoto che c’era nel suo cuore.

Nel 2016 Katie ha dovuto trasferirsi dalla citta di Abilene a quella di Houston per seguire le lezioni nella sua scuola di specializzazione.

Forse disorientata dal trasferimento, la cucciola è scappata via dalla sua nuova casa e non è più riuscita a ritrovare la strada di ritorno.

Katie ha iniziato fin da subito a cercarla disperatamente. Ha stampato dei volantini e li ha sparsi per tutta la città. In più ha avvertito tutti i rifugi del posto di ciò che era successo.

Tuttavia, tutti questi sforzi non sono serviti a nulla. Per la bellezza di cinque anni nessuno ha avuto notizie della povera cagnolina scomparsa, Tanto che Katie si era rassegnata al fatto che non l’avrebbe più rivista.

Il ritrovamento di Abi

Recentemente, Katie ha ricevuto un messaggio vocale da parte dei volontari della Pasadena Animal Control. Nella nota audio il personale avvertiva Katie che avevano trovato il cane in strada e che, scansionando il microchip, erano arrivati fino a lei.

Purtroppo Katie ha ascoltato quel messaggio soltanto due giorni dopo che era stato inviato. Due giorni in cui è successo l’impensabile.

Un’altra famiglia era arrivata al rifugio e aveva portato via Abi, sostenendo che appartenesse a loro. Queste persone avevano anche delle foto con la cagnolina.

Katie è sconvolta da quello che le sta capitando. Ha provato a contattare quella famiglia ma loro non sembrano essere disposti a trattare o restituire la cucciola. Non vogliono nemmeno mostrare Abi alla sua mamma. Ed è questo che fa stare male più di tutto la povera Katie.

Katie ha fatto denuncia, ma al momento non c’è nulla che lei possa fare per cambiare le cose. Una cosa è certa, però, lei non si arrenderà finché Abi non tornerà a casa sua.