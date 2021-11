Nessuno può trovare l’insetto nascosto in questa foto

Oggi ti sfidiamo a trovare l’insetto nascosto in questa foto. Solitamente le sfide che ti proponiamo per cercare di battere i tuoi amici e i tuoi colleghi sul tempo non riguardano foto reali, ma disegni in cui si richiede di aguzzare l’ingegno. In questo caso, invece, si tratta di una foto reale, della natura, che sa sempre sorprenderci con effetti speciali e scherzetti unici.

Cosa faresti se vedessi un ramoscello spezzato che si muove da solo? Non devi toccarlo, schiacciarlo, infastidirlo. Perché come avrai capito non si tratta di un ramoscello caduto da un albero, ma di un insetto che sa bene come travestirsi e nascondersi per salvarsi.

Ecco un insetto che bluffa, nascondendosi e non facendosi mostrare. Come si capisce nella fotografia che è stata condivisa la scorsa estate sui social network e che ha dato del filo da torcere a moltissime persone, che non riuscivano ad individuarlo nello scatto.

Durante il giorno la falena rimane ferma sugli alberi o sul terreno, riuscendo a mimetizzarsi alla perfezione, così da sembrare un ramoscello di betulla argentata. In questo modo i predatori non la individuano: vive nelle aree boschive dell’Inghilterra, della Scozia, del Galles e dell’Irlanda.

Sono più attive in estate, tra maggio e luglio. Volano solo di notte, solitamente dopo la mezzanotte, così da non incontrare predatori. La sua forma ricorda proprio quella di un ramo e anche i suoi colori sembrano quelli di un ramoscello.

This is an excellent photo for our mimics and impressionists themed week. Who is a twig & who is a buff-tip moth in this photo? Brilliant aren't they? pic.twitter.com/LoRnwvSlco — Sussex Wildlife Trust 🦔 (@SussexWildlife) July 7, 2021 Fonte foto da Twitter di SussexWildlife

Hai visto l’insetto nascosto in questa foto?

Le falene potrebbero far visita a qualche giardino e attirano uccelli e pipistrelli che si nutrono di loro. Il Wildfile Trust, per accogliere questi insetti e anche le farfalle, consiglia di piantare bordure ricche di nettare ed edera e arbusti.

Chissà magari il prossimo anno sarai tu a scattare una foto del genere!