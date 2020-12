Questa è la triste storia di un povero cane con le zampe ingessate, che fin dalla nascita ha dovuto lottare per sopravvivere. Superando ogni aspettativa di vita. Nessuno però lo voleva adottare. Fino a quando non ha finalmente trovato la sua famiglia per sempre. E l’amore di cui aveva sempre avuto bisogno.

Questa è la storia di Etta, un cane adorabile che è riuscito a sopravvivere nonostante non gli avessero date molte speranze. Lo avevano anche condannato, era pronto per essere inserito nella lista dell’eutanasia, ma per fortuna la sua storia è andata diversamente.

Da quando è nata Etta ha dovuto lottare per sopravvivere. Era la più piccola della sua cucciolata. E ha sviluppato tutta una serie di problemi di salute provocati anche dalle sue basse difese immunitarie.

Praticamente da quando è nata, la cagnolina indossa del gesso sulle sue zampe e anche su una parte della sua coda. Aveva molto dolore e parti del suo corpo sono andate in necrosi.

Kathryn Hartwig, un tecnico veterinario, è stato chiamato per visitarla. E lei ha fatto tutto quello che era in suo potere per poterla aiutare. Si è rifiutata di abbandonarla, non voleva deluderla. E ha fatto tutto il possibile per fare in modo che potesse vivere con dignità.

La dottoressa non ha dato solo le giuste cure e i trattamenti migliori alla piccola Etta. Ma anche motivazioni per continuare a vivere, allattandola ogni giorno fino a quando non fu grande e capace di badare a se stessa.

Cane con le zampe ingessate: i miglioramenti del cucciolo

Etta giorno dopo giorno è diventata più forte. Riusciva a stare in piedi da sola, a camminare, a mangiare.

E Kathryn era sempre lì al suo fianco, ad apprezzare i suoi tanti miglioramenti.

Visto che nessuno voleva adottarla e visto che ormai si era affezionata alla veterinaria, alla fine Katrhyn ha deciso di tenerla con se. E darle una casa per sempre, quella che si era sempre meritata.