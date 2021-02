La storia della piccola Kleo ha commosso migliaia di persone. In molti si stanno impegnando per trovare la casa perfetta per lei, ma a causa del suo aspetto, nessuno vuole portarla via dal rifugio. I volontari non hanno mai ricevuto una sola richiesta di adozione per la cucciola a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

Molti cani passano tanto tempo chiusi in un box e le persone non si interessano a loro. Preferiscono adottare dei cuccioli con meno problemi e che siano dolci e carini da presentare.

I ragazzi della A Place For Ace, sono venuti a conoscenza di ciò che stava per accadere in un rifugio e sono subito intervenuti. I dipendenti di quel posto avevano scritto sulla lista per l’eutanasia circa 20 cani.

Tra questi appunto c’era anche la piccola Kleo. Per questo dopo aver firmato tutti i moduli per le loro adozioni, li hanno portati in fretta nella loro clinica veterinaria.

CREDIT: FACEBOOK

Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che nessuno dei cuccioli era affetto da gravi patologie o era in pericolo. Quelle persone stavano mettendo fine alla loro vita, solo perché non si era mai fatto avanti nessuno per conoscerli. Questa ovviamente per i volontari, è stata una scoperta davvero straziante.

Li hanno portati nel loro rifugio ed hanno fatto il possibile per riuscire ad aiutarli. Grazie a diversi appelli sul web hanno trovato la casa perfetta per ognuno di loro. Tuttavia, per la piccola Kleo non si era mai fatto avanti nessuno.

Le difficoltà di Kleo per trovare la casa adatta a lei

Purtroppo la cagnolina è affetta da una rara malformazione alla mascella. Di conseguenza non riesce a chiudere bene la sua bocca, ma questo non porta a nessun problema. Per i ragazzi è solo un “difetto” di natura estetica.

Una donna chiamata Brianne Miers, per non farle passare molto tempo nel rifugio, ha deciso di prenderla in affidamento per qualche mese. In un’intervista ha raccontato che la piccola ama divertirsi, correre ed essere coccolata.

CREDIT: FACEBOOK

Nonostante gli sguardi brutti che riceve da molte persone, lei è sempre felice e sorridente. Ama anche stare al centro dell’attenzione. Tutti noi ci auguriamo che trovi la famiglia adatta a lei molto presto.