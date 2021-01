Una vicenda che ha commosso migliaia di persone, è avvenuta pochi mesi fa. La protagonista della storia è una dolce cagnolina chiamata Nyla, che ha trovato una nuova casa, grazie ad un volontario del rifugio. Il ragazzo si è follemente innamorato di lei e quando ha capito che stava soffrendo, ha deciso di portarla per sempre nella sua abitazione.

Questa cucciola a quattro zampe è stata adottata dal suo amico umano, quando aveva solamente pochi mesi. Un suo collega stava regalando questi cagnolini e l’uomo ha deciso di prendere la piccola.

Tra loro è nato un legame speciale sin da subito. Passavano molto tempo insieme, amavano fare lunghe passeggiate ed anche dormire nello stesso letto.

Purtroppo pochi anni dopo, il signore a causa dell’età e per tutti i suoi problemi di salute, ha perso la vita. Una tragica ed improvvisa scomparsa, che ha spezzato i cuori dei familiari, ma anche quello della cucciola.

I figli hanno provato a tenerla nelle loro abitazioni, ma Nyla non riusciva proprio ad adattarsi. Si trovava male e il suo sguardo era triste e sofferente. Sentiva troppo la mancanza del suo amico umano.

I ragazzi non volevano tenerla in quelle condizioni ed è per questo che hanno deciso di portarla nel rifugio della città. Quando viveva con il loro papà, era sempre allegra e vivace.

L’incontro tra Nyla e il suo nuovo amico umano

Anche in quel posto nuovo, la cagnolina non riusciva ad adattarsi. Non sopportava la confusione e odiava rimanere chiusa all’interno di quel box. Ha passato momenti davvero difficile dopo la morte del signore.

Un volontario chiamato Andy, solitamente nei weekend porta a spasso i cani di rifugio. Quando ha incontrato Nyla, si è follemente innamorato di lei e del suo sguardo. Inoltre, nel momento in cui ha scoperto le sofferenze che stava vivendo, ha deciso di portarla nella sua abitazione.

Il ragazzo ha fatto il possibile per farle dimenticare tutti i traumi passati e la cagnolina si è subito fidata di lui. Per questo dopo poche settimane, ha deciso di adottarla per sempre.