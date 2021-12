Quando ha visto il fattorino posare il pacco a terra, voltarsi e andare via, Nixon ha pensato che lo avesse dimenticato per sbaglio

Questa che vi raccontiamo oggi è la storia di Nixon, un meraviglioso Golden Retriverche, in un certo senso, non ha ben capito il senso di essere un “cane da guardia”. Lui ama tutti, incondizionatamente. E non ci ha pensato due volte prima di fare quello che gli sembrava più giusto nei confronti di un ignaro corriere espresso. Guardate qui cosa ha combinato.

Il periodo che si avvicina alle feste natalizie è sempre molto stressante per i corrieri che consegnano pacchi in giro per le case delle persone. Tutti acquistano regali e se li fanno portare direttamente a casa, aumentando così la mole di lavoro di questi gentili operai delle compagnie di consegna.

Uno dei pochi momenti di svago di questi lavoratori è quando arrivano in delle case in cui ci sono cuccioli e interagiscono con loro per qualche minuto.

Questo corriere in particolare, però, non poteva immaginare che nella casa in cui stava per effettuare una consegna, avrebbe trovato un valido (ma non troppo) aiutante.

Megan Sand, riguardo al suo cucciolo Nixon, ha detto:

Solitamente i cani sono abbastanza ostili con i postini o con gli sconosciuti che si avvicinano nelle loro case. Lui invece ama tutti incondizionatamente. Quando vede una persona nuova, lui vede solo un’opportunità in più per ricevere un grattino sulla testa e una coccola.

Il video virale di Nixon

Le telecamere di sorveglianza della casa di Megan hanno ripreso questa scena, che poi è inevitabilmente diventata virale sul web.

Nelle immagini si vede il fattorino che si avvicina al portone con un pacco in mano da consegnare. Dopo la solita carezza sulla testa di Nixon, l’uomo posa il pacco a terra e si volta come per andare via.

Il suo lavoro era terminato, ma il cagnolino non ha letto la situazione nello stesso modo. Lui pensava che il fattorino avesse dimenticato quel pacco e quindi cos’altro fare, se non prenderlo e riportarglielo di corsa?

Una scena davvero esilarante che oltre al fattorino e Megan, ha fatto sorridere migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Apprezzeranno di sicuro.