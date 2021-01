Il triste abbandono di una gattina chiamata Lady: la sua famiglia non voleva più averla in casa per i suoi problemi

Il triste abbandono di una dolce gattina, chiamata Lady, ha spezzato i cuori di migliaia di persone, ma soprattutto dei volontari. La sua famiglia non la voleva più, poiché vista la sua età avanzata, iniziava ad avere diversi problemi di salute e loro non volevano sapere di spendere i soldi per le sue cure mediche.

Quando i ragazzi hanno pubblicato l’accaduto, è diventato in fretta virale.

I volontari del rifugio BARCS Animal Shelter erano impegnati nelle loro solite faccende, quando all’improvviso hanno sentito suonare alla porta.

Era un uomo, che aveva un gattino tra le braccia. Il signore ha detto ai ragazzi che quella era la sua gatta Lady. Aveva 20 anni e vista la sua età avanzata iniziava ad avere diversi problemi di salute. Per questo, sia lui che la sua famiglia, non ne volevano più sapere di averla in casa.

Infatti hanno deciso di abbandonarla, senza pensare ai suoi sentimenti ed alla sofferenza che le avrebbe causato quella separazione.

I volontari sin da subito hanno fatto il possibile per aiutare la gatta. Le hanno donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Inoltre, dopo la visita medica hanno scoperto che stava per diventare cieca e che soffriva di insufficienza renale.

Trovata una famiglia per la piccola Lady

Nessuno sapeva quanto tempo aveva ancora a disposizione per vivere, ma i volontari si sono messi in fretta a lavoro per trovarle una casa amorevole. Il loro unico desiderio era quello di farle trascorrere il resto della sua vita, circondata dall’amore e dalle attenzioni che meritava.

Beky Carlyle è una ragazza che vive in quella zona. Molti anni prima ha avuto una gattina che soffriva di quegli stessi problemi ed è per questo che ha deciso di andare a conoscere Lady.

Sia lei che il marito si sono follemente innamorati di lei e, infatti, poco dopo hanno deciso di donarle ciò di cui aveva bisogno. Beky ha deciso di adottarla per sempre. Non sopportava l’idea che avrebbe potuto perdere la vita mentre era nel rifugio!