Jason è il cane protagonista della storia di oggi. Fortunatamente, dopo tanta sofferenza, i volontari sono arrivati in suo soccorso e l’hanno liberato dal suo destino già segnato. Gli operatori dell’associazione Animal Aid Unlimited, hanno ricevuto una chiamata riguardo un cane ferito che si era rifugiato in una vecchia casa.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Quando i ragazzi lo hanno trovato, si sono resi conto che era stato investito da una macchina e la sua zampa aveva riportato seri danni. Il cucciolo stava sopportando quel lacerante dolore da giorni. Nessuno sapeva se si trattata di un randagio o di un cane abbandonato da qualche spregevole persona. L’unica cosa certa, era che i soccorritori dovevano aiutarlo nel più breve tempo possibile.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Dopo aver conquistato la sua fiducia ed averlo convinto a farsi aiutare. i volontari hanno portato Jason alla clinica veterinaria più vicina. Il team veterinario si è subito occupato di pulire e medicare la sua ferita e poi di placare il suo dolore, attraverso la somministrazione di antidolorifici.

Per diverso tempo, il cagnolino è rimasto ricoverato sotto costante osservazione, ma dopo due settimane la ferita ha iniziato a rimarginarsi. I volontari hanno approfittato del periodo di ricovero, per instaurare con lui un rapporto di fiducia e per dimostrargli che al mondo esistono anche persone buone.

La vita di Jason oggi

Credit video: Animal Aid Unlimited, India – YouTube

Oggi Jason sta bene, è tornato a camminare e vive con i volontari nel rifugio. I ragazzi credono che sia pronto per una famiglia, ma vogliono scegliere per lui le persone giuste.

Adesso finalmente ha di nuovo fiducia nel genere umano ed ha conosciuto l’amore, non permetterebbero mai che si ritrovi a soffrire un’altra volta.

Credit: Animal Aid Unlimited, India

Noi non vediamo l’ora di leggere la felice notizia dell’adozione di questo dolce cagnolino e vogliamo, ancora una volta, ringraziare i volontari per lo splendido lavoro che fanno ogni giorno!