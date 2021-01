“Non la smetteva di seguirmi ed io non sapevo come comportarmi. Alla fine ho capito quale fosse l’unico modo per farlo smettere”

La storia di oggi è l’ennesima dimostrazione di quanto possano essere speciali i rapporti che possono crearsi, anche improvvisamente, tra un umano ed un cane. Nikki, è una donna che ama l’avventura e spesso si ritrova da sola tra le montagne, le colline o le campagne per fare delle lunghe escursioni.

Credit: The Dodo – Facebook

La donna ha sempre fatto queste gite in solitaria, per staccare un po’ dalla monotonia che la vita di tutti i giorni porta con sé. Durante una di queste passeggiate in montagna, ciò che è capitato a Nikki non ha affatto nulla a che vedere con la monotonia.

Stavo camminando in solitaria come faccio sempre. Ero lontana chilometri dalla civiltà, per quello non riuscivo a crederci quando ho visto quel cucciolo spuntare da dietro un cespuglio.

Un cagnolino senza casa che, non si sa bene per quale motivo era da quelle parti, vedendo la donna ha deciso di avvicinarsi a lei. Probabilmente non vedeva umani da molti giorni e quando l’ha vista, ha voluto subito andare da lei per conoscerla.

Mi si è attaccato e non è andato più via. Mi sono guardata in giro ma non c’era nessuno a cui potevo chiedere informazioni su di lui. Non sapevo cosa fare, così ho lasciato che mi seguisse.

Nikki adotta il cagnolino

Credit: The Dodo – Facebook

Arrivati all’auto, il cucciolo non aveva la minima intenzione di lasciarla andare. Così, intenerita da quel dolce sguardo, Nikki ha deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Lo ha caricato e lo ha portato dal veterinario, per farlo visitare e per verificare se aveva un microchip.

Dopo qualche giorno di attesa, in cui nessuno ha rivendicato la sua proprietà, la donna ha potuto finalmente fare ciò che in cuor suo aveva già deciso dal momento in cui lo ha incontrato per la prima volta.

Credit: The Dodo – Facebook

Ha guidato fino allo studio del medico, ha firmato tutti i documenti e ha portato a casa il suo nuovo amico a quattro zampe.