La storia del cane Wolfgang oggi è un esempio per tutti coloro che si trovano in una situazione del genere. Un simbolo di speranza, che insegna che la forza di volontà, è fondamentale per raggiungere qualsiasi obiettivo. Quando aveva sei anni, questo beagle pesava ben 40 kg. Tre volte di più del peso ideale di un cane di questa razza.

Si è ritrovato in canile, dove i volontari hanno cercato di fare del loro meglio per aiutarlo, ma sapevano benissimo che un cane in quelle condizioni, non avrebbe mai e poi mai trovato una famiglia.

Un giorno, inaspettatamente, una persona si è interessata proprio a Wolfgang. Erin McMannis, un avvocato degli Stati Uniti, dopo aver sentito la sua storia, ha deciso di adottare il beagle e di iniziare con lui una lunga lotta per perdere peso.

Continuare a vivere in quelle condizioni, non avrebbe affatto giovato alla salute del cucciolo e di lì a poco, il suo cuore avrebbe smesso di reggere. Ma grazie a questo angelo, Wolfgang ha raggiunto piccoli e grandi obiettivi ed ha imparato a mangiare cibi sani e a fare esercizi fisici.

Il veterinario ha aiutato Erin durante tutto il percorso ed ha spiegato alla donna che la condizione del cane, non era dovuta soltanto dalla negligenza del suo ex proprietario, ma anche da un problema alla tiroide.

La vita di Wolfgang oggi

Credit video: JustFoodForDogs – YouTube

Oggi Wolfgang ha completamente cambiato il suo stile di vita. Prima passava intere giornate a dormire ed aveva difficoltà a muoversi. Oggi riesce a fare esercizio fisico ed ha perso ben 20 kg!

Basta guardare le sue foto, per vedere che grande differenza e i risultati del suo incredibile lavoro.

La sua storia è diventata un segno di speranza e determinazione. Una storia che dimostra che non bisogna mai arrendersi e l’importanza di avere gli obiettivi sempre davanti agli occhi. Ma dimostra anche l’importanza di avere nella vita, una persona che ti da forza e ti sostiene. Una persona che crede in te!