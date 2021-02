“Non volevo ucciderlo, ma solo spaventarlo”. Spara un colpo e uccide il povero Lucky

Tanta rabbia a Floridia, un comune di Siracusa. Un pastore è stato denunciato dalle autorità per aver ucciso un cane. Il povero Lucky è morto a seguito di un colpo sparato da una carabina.

Il pastore si è presentato spontaneamente davanti alle forze dell’ordine, in compagnia del suo legale. Ha confessato il gesto e spiegato che non era sua intenzione ucciderlo. Voleva spaventarlo per proteggere il suo gregge.

Stava pascolando, quando ha visto Lucky e la sua presenza è subito apparsa ai suoi occhi come una minaccia per il gregge. Secondo il suo racconto, il cane avrebbe cercato di attaccare gli animali e a quel punto, il pastore sarebbe andato nel capanno per prendere la carabina e sparare un colpo in direzione di Lucky, con il solo scopo di spaventarlo.

Non volevo ucciderlo. Volevo solo spaventarlo.

Quel colpo, però, ha perforato il corpo del povero cucciolo, colpendo un polmone. La padrona ha cercato di soccorrerlo, così come alcuni residenti della zona. Purtroppo il cane è morto poco dopo.

Per il momento, gli agenti dei Carabinieri hanno denunciato il pastore, a piede libero, per uccisione di animali e detenzione abusiva di armi. La carabina, detenuta senza alcun porto d’armi, è stata sequestrata.

Non è ancora noto se ci sarà o meno un processo, ma se dovesse essere così, è molto probabile che l’Enpa ( Ente Nazionale Protezione Animali) si costituisca parte civile contro colui che ha ucciso Lucky.

Fiaccolata per il cane Lucky

Dopo la notizia della morte del cane, per le strade sono apparsi lumini e una scritta luminosa con il suo nome. Alcuni volontari hanno voluto rendergli omaggio e salutarlo un’ultima volta.

Quella di Lucky è stata una morte ingiusta e ha suscitato tanta rabbia tra i residenti e, in seguito, anche sul web.