Patrick Brady dopo diverse settimane di separazione, è riuscito a riabbracciare il suo cane Marshmallow. Purtroppo lo ha dovuto aiutare un gruppo di volontari, ma la situazione non è stata semplice come credevano. Hanno dovuto affrontare diverse difficoltà ed imprevisti, che purtroppo hanno portato a molti problemi.

Il ragazzo ha conosciuto questo cucciolo, mentre era dispiegato nell’esercito. Stava controllando alcuni documenti, quando all’improvviso il suo amico lo ha avvisato di aver visto un cane lì vicino.

Patrick è andato subito a vedere ed è proprio a quel punto che ha conosciuto il suo amico a quattro zampe. Si è follemente innamorato di Marshmallow e lo ha portato anche all’interno della sua tenda.

Sono rimasti sempre insieme e con il passare dei giorni, sono anche diventati inseparabili. Hanno instaurato un legame, che ha lasciato tutti i suoi colleghi stupiti.

Il ragazzo inoltre, ha anche contratto l’infezione da Covid-19 e il suo cucciolo, gli è rimasto sempre accanto. Non lo ha mai lasciato solo e lo ha anche aiutato a superare la noia di quei giorni in isolamento, lontano dai suoi colleghi.

Patrick e Marshmallow hanno affrontato molte difficoltà ed infatti quando è arrivato il momento del ragazzo di poter tornare a casa, negli Stati Uniti, ha deciso di portarlo con sé. Non riusciva più ad immaginare la sua vita senza di lui.

La riunione tra Patrick e Marshmallow

Il soldato ha avviato le pratiche sin da subito, ma ha capito in fretta che la situazione non era così semplice come credeva. Per questo ha deciso di chiedere aiuto ai volontari della SPCA.

I ragazzi hanno avviato tutte le richieste, ma in aeroporto hanno trovato delle difficoltà. Marshmallow non aveva tutti i documenti. In più hanno anche scoperto che la cassa in cui era chiuso, non era adatta a lui.

Per settimane hanno lavorato per riuscire nel loro obiettivo ed alla fine, il piccolo ha potuto riabbracciare il suo amico umano. Ora si sta adattando nella nuova casa e tutta la famiglia è al settimo cielo. Non vedono l’ora di poterlo conoscere bene e di donargli l’amore che tanto desidera.