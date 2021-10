Questa è la storia di una simpatica nonna che fa spazio al gattino sul divano, per farlo riposare con calma sul cuscino più morbido, mentre lei si accontenta di sedersi sul bracciolo, magari un po’ più duro. Perché per i nostri amatissimi animali domestici faremmo davvero di tutto. Anche lasciare il posto migliore sul divano.

Nel giugno 2020, Lara Cunha, che vive a Goiânia, Goiás, uno stato del Brasile situato nella regione Centro-Oeste del paese, ha pubblicato una foto sul suo profilo Twitter che ha commosso tantissime persone in rete che si sono riviste in quella simpatica nonnina seduta sul bracciolo del divano.

Il gatto, nello scatto, è comodamente sdraiato sul sedile morbido del divano, mentre la nonna si deve accontentare di un angolo forse un po’ più scomodo. Ma per i nostri animali domestici si fa questo e altro e la famiglia di Lara farebbe lo stesso per il dolce gattino che condivide con loro casa e vita.

La famiglia di Lara adora quel micino e poi non si sognerebbe mai di disturbarlo quando si rilassa. Anche se si prende il posto migliore sul divano in salotto. E lo sa anche la nonna, che appollaiata sul bracciolo ha commosso tutti quanti in rete.

La fotografia mostra quando l’anziana donna sia innamorata di quel micino e di tutti gli animali domestici in generale, per i quali porta rispetto a prescindere. A dimostrazione che i pets diventano speciali nella vita di ogni famiglia, portando tantissimo amore.

