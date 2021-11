Nonno non voleva cani, ma un cucciolo fa breccia nel suo cuore

Quante volte abbiamo sentito storie di questo tipo? Tante, tantissime volte. Il nonno non voleva cani nella sua vita. Non aveva alcuna intenzione di avere pelosetti in giro per casa. Fino a quando non gli hanno portato un cucciolo che in pochissimo tempo ha fatto breccia nel suo cuore. E adesso i due sono letteralmente inseparabili.

Fonte foto da Instagram @caramelolina

Gabrieli Carvalho , studente di Architettura e Urbanistica, un giorno ha portato a casa Lina, una dolce cagnolina color caramello. Il nonno ha subito protestato: lui del resto aveva sempre detto che non voleva animali in giro per casa.

Peccato che ci siano voluti pochissimi giorni prima che il nonno e Lina diventassero migliori amici per la pelle. Oggi sono letteralmente inseparabili. Guardano film insieme, bevono acqua di cocco e si mettono alla finestra per spiare chi passa e fare un po’ di gossip sui vicini.

I due sono migliori amici e godono ognuno la compagnia dell’altro, anche nelle piccole vicissitudini di tutti i giorni. Eppure quello che preferiscono fare è stare alla finestra per controllare cosa succede nel quartiere.

Questa è senza dubbio la loro attività preferita, come dimostrano le loro foto e i video che li ritraggono insieme. Oggi non potrebbero pensare la loro vita l’uno senza l’altro. E pensare che il nonno umano all’inizio non ne voleva proprio sapere di averlo in giro per casa. Oggi non potrebbe vivere senza la sua compagnia.

Fonte foto da Instagram @caramelolina

Il racconto di Lina e del suo nonno umano è diventato virale in breve tempo su ogni piattaforma social, anche su TikTok e Instagram dove il cagnolino ha il suo profilo.

Fonte foto da Instagram @caramelolina

Oggi Lina è diventata una celebrità in patria e su Internet.