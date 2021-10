I nostri cuccioli pelosi sanno sempre sorprenderci. E spesso nel bene, adottando dei comportamenti poco da animali e più da esseri umani. Sono i nostri compagni di vita ed è logico trascorrere tanto tempo con loro per stare insieme e divertirsi. Come il cane che ascolta una canzone e pretende di ballare con la sua mamma umana. Il video, ovviamente, è diventato virale in breve tempo su TikTok.

Il 10 luglio, una donna di nome Nayara Costa che vive a Beberibe, nel Ceará, uno stato del Brasile, situato nella parte nord-orientale del paese e affacciato sulla costa atlantica, ha pubblicato un video sul suo accouunt TikTok che mostra il suo bellissimo cane Zeus intento a ballare.

Zeus fa sempre quello che gli piace fare. E tra le cose che lo rendono felice c’è la musica. E ballare con Nayara, la sua miglior amica umana. Non appena parte una canzone o vede che lei danza, ecco che lui corre per unirsi a lei in un ballo davvero dolcissimo, come dimostra il video che è diventato virale.

Ogni volta che inizio a ballare lui appare.

Queste le parole della ragazza, confermate anche dal video che immortala Zeus che arriva mentre lei balla sulle note della canzone ‘Aquelas Things’ di João Gomes. Il cane era in cortile, forse a giocare con suo fratello Boby, quando ha sentito le note della canzone e si è precipitato dentro per appoggiare le zampe sulle spalle della donna e iniziare a ballare.

Cane ascolta una canzone e non resiste al ritmo

La donna ha raccontato di non riuscire ad ascoltare una canzone senza che Zeus appaa per poter ballare. Mentre il piccolo Boby, che forse ha altre passioni, di solito si mette a danzare per ammirare i due provetti ballerini all’opera.

Il video pubblicato su TikTok è diventato in breve tempo virale, con migliaia di visualizzazioni, reazioni e commenti.

