Ogni essere è unico e rispettarne la diversità equivale a difendere la propria e l’altrui libertà. Esiste frase più vera? Il cane nelle foto si chiama Moose e basta guardarlo, per capire che è speciale. Molti lo definirebbero diverso da qualunque altro cane. La sua storia è iniziata quando una donna di nome Jennifer Osborne, ha visto uno strano cucciolo di Australian Cattle Dog in un negozio di animali.

Jennifer ha pensato che lasciarlo lì, avrebbe significato lasciarlo nelle mani di qualcuno che lo avrebbe abbandonato o soppresso.

Dopo aver parlato con il proprietario, la donna ha portato Moose a casa con se. Inizialmente, il cagnolino si è mostrato spaventato e timido, ma dopo diverse settimane di amore e cure, è riuscito a mostrare la sua personalità all’angelo che lo aveva adottato.

Intorno ai 6 mesi d’età, sono arrivati i primi problemi di salute. Il veterinario crede che le sue condizioni siano causate dal naso, che è stato spinto verso il cranio, quando era ancora nel grembo materno.

Infatti Moose, oltre al naso storto, ha delle deformazioni alla testa e al cervello. Ha anche l’occhio a ciliegia (ipertrofia della ghiandola lacrimale nel cane), una condizione patologica caratterizzata dal prolasso della ghiandola della cosiddetta terza palpebra.

E come se tutto ciò non bastasse, il cane soffre anche di allergie stagionali, che gli causano crisi convulsive. Grazie a Jennifer, Moose segue uno specifico trattamento che previene queste crisi.

Il veterinario crede che queste crisi continueranno a comparire per tutta la sua vita, peggiorando. Ma per fortuna non ne influenzeranno la durata.