Quella di oggi è la meravigliosa storia di un salvataggio di un uomo ad opera del suo fantastico ed eroico amico a quattro zampe. Quando un uomo di nome Grga Brkić è caduto in un dirupo durante un’escursione e si è rotto una gamba, molto probabilmente sarebbe morto di ipotermia in poche ore. Ma il suo cane, un meraviglioso Alaskan Malamute di nome North, lo ha protetto e riscaldato fino all’arrivo dei soccorritori alpini.

Quella giornata era iniziata come tante altre per l’escursionista esperto Grga Brkić. Lui aveva deciso di scalare la vetta più alta della catena montuosa del Velebit, una parte delle Alpi Dinariche che si staglia a circa 5.900 piedi sopra la costa adriatica della Croazia.

Mentre scendeva verso valle, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente per oltre 150 metri, fratturandosi gravemente una gamba ed una caviglia.

La sera si avvicinava e le temperature scendevano vertiginosamente. In più nessuno sapeva della sua posizione. E ciò significava che nel giro di poche ore l’uomo rischiava seriamente di morire assiderato.

Fortunatamente, insieme a lui c’era North, un fantastico e fedele esemplare maschio di Alaskan Malamut. Il cucciolone non ha mai lasciato il suo papà umano. E quando ha visto che stava morendo di freddo, si è avvicinato a lui e lo ha scaldato con il suo folto pelo.

Grazie a North ora Grga è salno e salvo

Poco prima che calasse il buio, una coppia di scalatori ha notato l’uomo a terra ed ha lanciato subito l’allarme ai soccorritori.

La Hrvatska Gorska Služba Spašavanja (HGSS) , il servizio di soccorso alpino della Croazia, è giunto sul posto in poche ore ed ha avviato subito le operazioni di recupero e di salvataggio.

Ci sono voluti ben 27 uomini per portare in salvo Grga e North, ma alla fine entrambi sono arrivati in salvo.

Josip Brozičević, il capo della squadra del soccorso alpino, in un’intervista a raccontato:

Il cane è rimasto rannicchiato accanto al proprietario nella fossa per tutto il tempo; ha riscaldato il suo proprietario con il suo corpo, prevenendo così la significativa ipotermia dell’alpinista che ha subito una grave frattura della parte inferiore della gamba e della caviglia quando è caduto

Oggi sia il cucciolo che il suo papà sono a casa sani e salvi. Grga dovrà stare a letto per qualche tempo, prima che la sua gamba guarisca del tutto. Ma è profondamente grato al suo eroe a quattro zampe. Senza di lui non avrebbe mai potuto raccontare tutto questo.