Il protagonista della storia che vi vogliamo raccontare oggi si chiama Everest ed è un meraviglioso, gigante, morbidoso, cucciolo di Terranova. I suoi ex proprietari lo hanno abbandonato per le strade di Los Angeles e i volontari si sono occupati di portarlo in salvo e di trovare per lui una nuova famiglia. L’unica perplessità riguardava il luogo in cui il cagnoline avrebbe dovuto trasferirsi. Leggi di seguito come è andata a finire la sua avventura.

Tutto è cominciato quando i volontari della sede della Hope For Paws di Los Angeles hanno ricevuto una delle tante chiamate che ricevono ogni giorno, che li avvisano di uno cucciolo randagio. Ben presto i soccorritori si sarebbero accorti che quello, però, non era affatto un salvataggio come tanti altri.

Spesso i cuccioli randagi o abbandonati sono praticamente invisibili agli occhi dei passanti. Questo discorso, però, per Everest non poteva certo valere. Lui era davvero molto, molto grosso. Una nuvola nera e morbida che si muoveva per la città e che attirava l’attenzione di molti, senza dubbio.

Giunti sul posto, i volontari hanno da subito notato che ad essere molto grandi erano anche le dimensioni del cuore di quel cagnolone. era davvero molto docile e buono e lasciava avvicinare chiunque.

Grazie a un gustoso cheeseburger, poi, l’operazione per prenderlo e convincerlo a salire in auto è durata davvero pochi minuti.

La nuova casa di Everest

Arrivato al rifugio, il cucciolo ha ricevuto un altro buon pasto, un bel bagno caldo e una visita medica approfondita.

Ciò che è emerso era che stava benissimo e che probabilmente era stato abbandonato non troppo tempo prima. La scansione del microchip non aveva dato nessun risultato e nessuno si era fatto avanti per riprenderlo, così non rimaneva altro da fare che cercare una nuova famiglia per lui.

Anche quel passaggio è durato pochissimo. Un’amorevole famiglia si è fatta avanti per adottarlo e i volontari erano d’accordissimo.

Tuttavia, quelle persone vivevano in Oregon: un luogo dove c’è sempre la neve e che è ben diverso da Los Angeles.

Tutti temevano che il trasferimento e le condizioni metereologiche diverse avrebbero potuto destabilizzare Everest, ma basta vedere il video del primo incontro del cagnolone con la neve per capire che è filato tutto liscio anche in questo caso.