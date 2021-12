Quando il maggiore Dennis è stato trasferito in un altro campo base, il cane Nubs ha inseguito la sua auto per la bellezza di 120 km

La lealtà e l’affetto che sono in grado di sonare gli amici a quattro zampe, non sono eguagliabili da nessun’altra creatura sulla faccia della terra. Per il loro umano preferito, loro sarebbero disposti a tutto. Non ci credete? Allora leggete qui di seguito la storia di Nubs e del Comandante Brian Dennis. Siamo sicuri che poi cambierete rapidamente idea.

Tutti conoscono il grande impegno che i Marines statunitensi hanno dovuto mettere nella guerra in Iraq. Per i militari impegnati nelle missioni, il solo stare così lontani da casa ha rappresentato una difficoltà enorme da affrontare.

Ad allietare le giornate dure del Comandante Dennis, però, un giorno, è arrivato proprio il cagnolino Nubs.

Nubs e tanti suoi fratellini vivevano da randagi vicino al campo base della truppa. Dennis e gli altri militari li hanno accolti tutti e hanno stretto con loro un rapporto davvero straordinario.

Dopo mesi trascorsi insieme, Dennis ha ricevuto l’ordine di trasferirsi in un altro campo base, posto a circa 120 chilometri da quello in cui si trovava in quel momento. Ciò ha rattristato molto il Maggiore, soprattutto perché significava allontanarsi per sempre dal suo speciale amico peloso.

Dennis e Nubs insieme per sempre

Pochi minuti dopo l’arrivo nel nuovo campo, Dennis ha ricevuto un annuncio che lo invitata ad uscire fuori, poiché c’era qualcuno di speciale ad attenderlo. Sorpreso, il Maggiore è uscito dalla sua tenda e ha trovato davanti ai suoi occhi proprio il cagnolino.

Nubs aveva rincorso l’auto di Dennis per 120 km, superando la fatica, la fame e la sete.

Dennis non riusciva a credere a quello che aveva fatto quella palla di pelo per lui. Tuttavia, il suo superiore non avrebbe permesso al cucciolo di restare in quel campo, quindi ha dovuto escogitare un piano.

Ha raccolto tutti i soldi che poteva ed ha organizzato il trasferimento del cane a casa sua, negli USA.

Quando Dennis ha terminato la sua missione, è finalmente tornato a casa dalla sua famiglia. Una famiglia a cui si era aggiunto un nuovo componente, peloso e scodinzolante, che non vedeva l’ora di saltare addosso e leccare quell’uomo che aveva dato una svolta amorevole alla sua vita da randagio.