“Oggi lo abbiamo salutato. Ciao vecchio amico, dormi bene”, la triste notizia pubblicata dall’attore

Il noto attore e comico inglese, Bill Bailey, ha detto addio al suo amato cane Banjar. Ha scelto di dare la triste notizia con un post sul suo profilo Twitter. Non ha mai nascosto il suo grande amore per l’amico a quattro zampe. Da quando era entrato a far parte della sua vita, aveva portato la luce anche nei momenti più bui.

Credit: Bill Bailey – Twitter

Oggi abbiamo salutato il nostro adorabile cane da salvataggio Banjar. Addio vecchio amico. Dormi bene.

Dopo le sue parole, i suoi milioni di follower hanno voluto lasciare un commento di supporto all’attore.

Bill Bailey e il supporto per l’adozione nei canili

Credit: Bill Bailey – Twitter

Bill Bailey è sempre stato un sostenitore degli animali e in particolare delle adozioni nei canili. Ha sempre usato la sua notorietà come mezzo per sensibilizzare le persone ad adottare i cani bisognosi. Lui stesso, negli anni, ha più volte dimostrato cosa voglia dire avere un amico a quattro zampe nella vita. Banjar non è stato l’unico cane da rifugio che l’attore ha adottato e non sarà l’ultimo.

Ho conosciuto persone che non hanno mai amato cani e che alla vista di un animale magro e in gravi condizioni, si sono lasciate conquistare. Non possiamo farci nulla, perché si insinuano nel nostro cuore e poi ci rimangono per sempre.

Credit: Bill Bailey – Twitter

Poche settimane prima della morte di Banjar, Bill aveva adottato un altro cane: Tiger. Un altro animale salvato da un rifugio e al quale il comico ha aperto le porte della sua casa e del suo cuore.

Ci auguriamo che la presenza di Tiger, riesca ad alleviare il dolore della perdita di Banjar. Un dolore che soltanto chi ha un cane può capire. La maggior parte delle famiglie, oggi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe e lo considera come un vero e proprio membro della famiglia.

Credit video: TheOuterRealmz – YouTube

Molti li considerano soltanto animali, esseri la cui vita non può essere paragonata a quella di un essere umano. Ma non è affatto così. Anche diversi studi scientifici, hanno dimostrato che la perdita di un cane non è inusuale ed è un’esperienza reale. Il dolore equivale a quello che si prova quando si perde un familiare.