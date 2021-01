“Ogni volta che lo toccavo, lui… Non riesco a nemmeno a raccontare quello che faceva”

Dopo che il suo padrone lo ha gettato per strada, il cane Otto si è nascosto in un angolo, lontano da qualsiasi essere umano. Era terrorizzato soltanto all’idea che qualcuno gli si avvicinasse e gli facesse ancora del male.

Credit: ViktorLarkhil – YouTube

I soccorritori, allarmati dai passanti, hanno deciso di intervenire e di far in modo che riuscisse a superare le sue paure.

Purtroppo non è stato affatto facile. Ogni volta che qualcuno si avvicinava a lui, quel cane si faceva la pipì sotto. Teneva la testa bassa. Non riusciva nemmeno a guardarci negli occhi. Alla fine siamo riusciti a prenderlo a portarlo da un veterinario, ma nel profondo del nostro cuore sapevamo benissimo che un cane come lui, così interiormente danneggiato, non avrebbe riacquistato mai la fiducia negli esseri umani.

Credit: ViktorLarkhil – YouTube

Otto era un cane molto chiuso e questo era un enorme ostacolo. Ma i soccorritori non si sono mai arresi e hanno continuato a lavorare per i mesi successivi, ogni giorno, per riuscire a conquistare la fiducia del cucciolo.

La rinascita di Otto

Un giorno, quando nessuno se lo aspettava, Otto è uscito dal suo guscio e finalmente si è lasciato abbracciare e coccolare dai volontari. L’associazione ha voluto pubblicare un video sul web, per mostrare la sua incredibile trasformazione. Eccolo qui:

Credit video: Viktor Larkhill – YouTube

Il filmato, all’inizio, mostra un cane terrorizzato dalla mano umana. Un cane tirato fuori dal trasportino con la forza. Un cane che non riesce a trattenere la pipì, quando qualcuno lo tocca. Poi, arrivano le meravigliose immagini finali. Un cane completamente diverso, felice e voglioso di vivere e farsi coccolare dai suoi nuovi amici volontari. Un cane che grazie all’amore, ha ritrovato la fiducia negli esseri umani e capito che al mondo esiste anche la bontà.

Credit: ViktorLarkhil – YouTube

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la trasformazione di Otto.