Ci sono ancora persone di buon cuore là fuori che ci fanno credere che l’umanità non è perduta. È il caso di un giovane operaio che era in sella alla sua moto quando ha parcheggiato subito a bordo strada per aiutare un animale in difficoltà. Il ragazzo ha fatto di tutto per togliere l’armadillo dall’asfalto e raffreddarlo con acqua in una giornata davvero bollente e afosa.

Fonte foto da video TikTok di nelsoncardoso89

La sua storia risale al 16 settembre scorso. Nelson Cardoso stava guidando la sua moto lungo l’autostrada tra Nazário e Claudinápolis, nella regione centrale di Goiás, uno stato del Brasile situato nella regione Centro-Oeste del paese. Era tardo pomeriggio quando all’improvviso ha notato un povero animale in difficoltà.

Il ragazzo non ha potuto far altro che fermarsi, perché il povero animale era in difficoltà, visto che era molto caldo. Era a bordo della strada, così Nelson Cardoso ha parcheggiato, è sceso e gli ha dato un po’ di acqua, coccolandolo e cercando di farlo allontanare dall’asfalto e dai pericoli della strada.

Nelson Cardoso ha registrato un filmato del tenero momento in cui ha salvato quel povero animaletto in difficoltà. E mentre racconta quanto la natura è perfetta e quanto lo siano anche gli animali, continua ad accarezzare l’animale.

Poi si fa anche un selfie armadillo con lui, mentre continua a fargli le coccole e a dargli da bere. A un certo punto l’animaletto si alza anche su due zampe per bere meglio e trovare un po’ di fresco in una giornata molto calda, grazie all’aiuto di uno sconosciuto dal cuore d’oro.

Il ragazzo fa di tutto per togliere l’armadillo dall’asfalto e per aiutarlo

È stato un privilegio poterti aiutare.

Il video è diventato brevemente virale, con più di 2 milioni di visualizzazione, migliaia di reazioni e centinaia di commenti.

Diffondiamo la gentilezza. Chissà che non diventi virale anche lei.