Il bagno al cane randagio in una stazione di servizio

Il bagno al cane randagio nella stazione di servizio è diventato virale, grazie a delle fotografie scattate. L’operatore che si trovava di turno quel giorno non pensava di essere visto mentre regalava un gesto d’amore a un povero cucciolo che vive in strada, senza nessuno che si potesse prendere cura di lui.

Fonte Pixabay

Secondo il portale di notizie Wapa, in Paraguay c’è un operatore di una stazione di servizio che ha preso del tempo per fare un bagno al cane randagio che si era presentato lì.

A scattare le foto del gesto d’amore una donna, Anita Herrmosilla, che si era recata lì per fare rifornimento alla sua macchina. E mai si sarebbe aspettata di assistere a una scena così incredibile.

Quel giorno era molto caldo, come ha raccontato la cliente. Poche persone purtroppo si preoccupano dei cani di strada e loro soffrono, sia quando è estremamente freddo sia quando è estremamente caldo. Senza nessuno che si occupi di loro.

Tutti si sarebbero voltati dall’altra parte, ma non questo operatore, che ha deciso di dare un po’ di conforto al povero cucciolo di strada. Approfittando di un momento in cui non aveva nessun cliente da servire, l’uomo ha deciso di rinfrescare il cane accaldato.

Le foto del bagno al cane randagio fanno il giro dei social network

Come spesso accade con i video che hanno protagonisti i cani randagi o proprietari intenti a fare il bagnetto ai loro cuccioli, anche in questo caso le fotografie hanno fatto letteralmente il giro del web.

Fonte YouTube mundo da lais Emanuelly

Queste foto ci hanno colpito tanto. Perché oggi è così raro trovare persone di buon cuore che si fermano un attimo a dare una mano a chi è in difficoltà. Soprattutto se si tratta di cani randagi. Ci fossero più persone come il protagonista degli scatti!