Orecchie fredde del coniglio: cosa devono sapere i proprietari

Hai deciso di aprire le porte della tua casa a un roditore e hai capito che era la scelta migliore della tua vita. I coniglietti sanno dare tanto amore e tanta tenerezza alle famiglie umane che si occupano di loro. Ma quanto i proprietari sanno prendersi cura delle loro esigenze? Ad esempio, chi vive con un animale domestico di questo tipo sa tutto quello che c’è da sapere sulle orecchie fredde del coniglio?

Fonte foto da Pixabay

Comprendere i segnali che i coniglietti ci mandano è fondamentale, per poter capire se il nostro animale domestico sta bene oppure no. Se il piccolo mammifero ha le orecchie fredde, dovremmo essere in grado di valutare bene la situazione per capire se chiamare subito il veterinario oppure attendere.

Le orecchie sono una parte molto delicata dei conigli. Servono sia per sentire e ascoltare il mondo che li circonda, ma servono anche per regolare la temperatura del corpo. Le orecchie permettono loro di raffreddarsi in caso di troppo caldo o scaldarsi in caso di troppo freddo.

I conigli non sudano. Quando è troppo caldo, infatti, i conigli buttano fuori il calore in eccesso proprio attraverso le orecchie. Se noti che sono particolarmente fredde, prima di allarmarti sarebbe bene dare un’occhiata al termostato per capire qual è la temperatura della stanza.

Non dobbiamo assolutamente allarmarci, dunque, se l’unico segnale è rappresentato dalle orecchie fredde del coniglio. Diversa, invece, la situazione se l’animale domestico mostra altri sintomi che non dovremmo sottovalutare.

Fonte foto da Pixabay

Orecchie fredde del coniglio, i sintomi a cui prestare attenzione

Ci sono dei sintomi che possono indicare che le orecchie fredde sono il segnale di una malattia del roditore. Ecco quali sono:

Fonte foto da Pixabay

Inappetenza. Se fanno fatica a mangiare e non sono golosi come sempre potrebbe esserci una malattia dell’apparato digerente che ha causato anche un cambio di temperatura del corpo.

Letargia

Movimenti insoliti

Addome trascinato sul pavimento

Se noti orecchie fredde e anche uno di questi sintomi, porta subito il coniglio dal veterinario!