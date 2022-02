Golias, il cucciolo che odia andare dal veterinario

Le foto del cagnolino Golias hanno fatto innamorare il mondo del web. A condividerle sui social network è stata la sua proprietaria, una donna di nome Norma Alencar.

Ha raccontato che diversi giorni fa il suo cucciolo è andato dal veterinario per il vaccino insieme a suo figlio Fernando De La Jaille.

Non appena Golias ha visto il medico, lo ha guardato in modo davvero esilarante. Guardate voi stessi la sua espressione:

Golia e il suo buon umore per il giorno del vaccino.

Queste le parole del post della sua mamma umana, condiviso in un gruppo Facebook. Voleva far sorridere i suoi amici social e mostrare loro quanto il suo cucciolo odi andare dal veterinario. Di certo non immaginava che quelle foto avrebbero fatto il giro del mondo e avrebbero fatto sorridere così tante persone! Golias è diventato una star del web!

Gli utenti si sono divertiti a commentare la faccia arrabbiata del cagnolino:

Sembra Scooby Loo, molto bello.

1/2 kg di puro odio. Golias è un grande nome per questo gigante.

E ancora:

Dio, dammi pazienza, perché se mi dai la forza mordo tutti.

Questa è una bestia!! Non hai preso la museruola? Stai attento eh!

L’intero mondo del web ha sorriso davanti alla foto di un cane così piccolo con una faccia davvero arrabbiata. Cosa stava pensando Golias in quel momento? Dove il suo fratello umano lo aveva portato? E chi era quel signore strano con un camice bianco?

Solitamente gli amici a quattro zampe hanno paura quando i loro proprietari li portano dal veterinario, ma questo cucciolo più che spaventato, era davvero davvero arrabbiato!

Come si fa a non ridere davanti all’espressione che la sua proprietaria ha ripreso nelle foto virali?

Molti utenti hanno anche ringraziato la donna per averli resi partecipi di quell’episodio che ha rallegrato le loro giornate! Il web ha bisogno anche di questo!