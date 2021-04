Pacho è stato adottato e poi rispedito in canile dopo 3 giorni, perché un assurdo particolare non rispecchiava quanto detto: “Ora si rifiuta di mangiare”

Quella di oggi, è la triste storia del cane Pacho. Dopo tre giorni di adozione, il cucciolo è stato riportato in canile e da allora la sua situazione è diventata allarmante. Ha soltanto un anno di vita, ma lo stress di ciò che sta vivendo, sta mettendo a serio rischio la sua salute.

Dopo una vita da randagio, aveva finalmente trovato una famiglia amorevole. Niente più fame, niente più freddo e niente più canile. Dalla Puglia, ha raggiuto in Nord Italia.

I volontari erano al settimo cielo, quel cucciolo pacioccone aveva già trovato il suo lieto fine. Ma quelle persone che avrebbero dovuto amarlo, crescerlo e prendersi cura di lui, lo hanno rispedito al canile dopo soli tre giorni. Hanno affermato che il cane pesava ben 23 kg e non 20, come era stato detto loro.

Da quel giorno Pacho ha iniziato a perdere peso, trascorre in tempo a leccarsi il naso e a piangere. Lo stress sta mettendo a serio rischio la sua salute.

Erika Niccolai, vololotaria dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa), ha raccontato:

Lo abbiamo chiamato Pacho perché è sempre stato un grande pacioccone. Era appena un cucciolo quando è stato ritrovato vagante per la strada e ha da sempre mostrato voglia di attenzioni e coccole. Ha percorso centinaia di chilometri per raggiungere la sua nuova famiglia e quando lo hanno rispedito al mittente dopo soli tre giorni di adozione perché pesava 23 chili e non 20 come gli era stato detto inizialmente, è stata una grande delusione, in particolare per lui.