I volontari non avevano posto per quei 9 cuccioli nel loro rifugio, così sono stati costretti ad attuare un piano di emergenza

I volontari hanno trovato Chucky e i suoi 8 fratelli su una stradina di campagna, ma non potevano portarli al rifugio

Il salvataggio di oggi riguarda un cucciolo di nome Chucky e i suoi 8 fratellini. Tutto è iniziato quando la Love Furry Friends, un’associazione animalista in Ucraina, ha ricevuto una chiamata che li avvisata di una cucciolata abbandonata sul ciglio di una stradina di campagna. Sebbene la struttura fosse al completo, i volontari si sono diretti ugualmente sul posto per verificare le condizioni di quelle povere creature.

Credit: YouTube – Love Furry Friend – Rescue Channel

Il problema del sovraffollamento nei rifugi per animali, limita molto il lavoro degli splendidi volontari di tutto il mondo. Loro vorrebbero salvarli ed ospitarli tutti, ma volte devono trovare delle soluzioni alternative, poiché non hanno posto per accoglierli.

Nonostante il rifugio della Love Furry Friends fosse al completo, quegli angeli non se la sono sentita di respingere la chiamata, così si sono diretti sul luogo indicato.

Arrivati sul posto, hanno verificato che i cagnolini abbandonati erano ben 9. Un numero troppo alto per pensare di portarli in rifugio. Così gli hanno dato da mangiare e si sono ripromessi di tornare a prenderli il giorno successivo. L’unico che hanno portato con loro è stato il piccolo Chucky, perché rispetto agli altri faceva molta più fatica a mangiare da solo.

Credit: YouTube – Love Furry Friend – Rescue Channel

Tornati nella struttura, i volontari hanno caricato delle foto su Facebook e, quasi subito, sono stati contattati da una donna che conosceva i cagnolini.

La signora affermava che i cuccioli erano i figli della sua cagnetta e che qualcuno li aveva rapiti qualche giorno prima.

In men che non si dica, i volontari hanno organizzato il tutto per tornare a prendere i cagnolini e portarli dalla loro presunta madre.

La riunione di Chucky e dei suoi fratellini con la mamma

Il mattino successivo, i soccorritori sono tornati a prendere gli altri 8 cuccioli, li hanno caricati in auto e li hanno portati vicino alla casa della donna, quella che teoricamente era la loro casa, prima che qualcuno li portasse via.

Non appena uno dei volontari ha aperto il portabagagli dove dentro c’erano i cagnolini e la loro mamma li ha visti, tutti i dubbi sono spariti.

La cagnolina ha iniziato a scodinzolare all’impazzata e ha raggiunto subito i cuccioli, riconoscendoli immediatamente come i suoi bambini.

Credit: YouTube – Love Furry Friend – Rescue Channel

L’ultimo a riunirsi con la sua adorata mamma, è stato Chucky. Il cagnolino era rimasto al rifugio per ricevere le cure, ma ben presto è stato raggiunto dai suoi fratellini e dalla mamma.

Non appena saranno tutti pronti, la mamma tornerà a casa con la sua adorata padroncina, mentre i cuccioli troveranno senza problemi una casa amorevole e delle persone meravigliose che li accoglieranno.