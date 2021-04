Padre malato regala cucciolo alla figlia: dopo 6 ore il cane muore. Adesso l’uomo chiede a tutti di non fare il suo stesso sbaglio

Questa storia fa davvero venire la pelle d’oca per quanto è toccante e commovente. Il padre malato regala un cucciolo alla figlia che da tantissimo tempo lo chiedeva il dono, ma lui non aveva i soldi per comprarlo. Quando finalmente ha trovato un Border Collie, il cane gli è morto tra le braccia 6 ore dopo essere arrivato a casa.

Fonte Pixabay

Richard Gray è un uomo che vive a Fife, in Scozia. Da tempo la figlia gli chiedeva un cucciolo. Ma lui non aveva abbastanza soldi: doveva mantenere la famiglia e pagarsi le medicine per la grave epilessia di cui soffre.

A causa delle sue condizioni di salute, non poteva lavorare. Ma è riuscito a risparmiare il più possibile, per regalare un cucciolo in occasione del decimo compleanno della figlia. L’uomo 27enne ha comprato in un negozio online un cucciolo di Border Collie, proprio come voleva lei.

Richard Gray è incappato in un annuncio su un sito internet che mostrava cuccioli di Border Collie adorabili e pieni di vita. Quando ha chiamato per informazioni, una donna sulla trentina con accento irlandese ha insistito affinché la vendita avvenisse il prima possibile.

Visto che lui non poteva andare da lei, la donna si è offerta di andare a casa sua per prendere i soldi. Richard Gray ha cominciato a sospettare, ma ha continuato con la trattativa. Quando la donna è arrivata, ha preso i soldi e gli ha lasciato il cane.

Padre malato regala cucciolo alla figlia: il cane muore poco dopo

Il papà 27enne aveva pagato 1.400 dollari per un cucciolo sano e sembrava pieno di vita. Ha deciso di chiamarlo Bear. Quando è entrato in casa, però, il cucciolo non riusciva nemmeno a stare in piedi. Il suo sguardo era vuoto.

L’uomo ha cercato di nutrire Bear, ma poi ha chiamato subito un veterinario. Ma era già troppo tardi. 6 ore dopo l’arrivo in casa, il cucciolo è morto a causa del parvovirus.