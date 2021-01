Papà cerca di svegliare il suo cane, ma lui inizia a protestare molto molto rumorosamente! Il video è esilarante!

Buddha è un bulldog diventato famoso sul web, dopo la diffusione di un video. Ogni mattina, fa svegliare i suoi genitori umani, con il gesto più dolce del mondo. Entra silenziosamente nel loro letto, cercando di non farsi scoprire e si accoccola a loro. E se qualcuno prova ad interrompere la sua routine mattutina? Dovete assolutamente vedere la reazione di Buddha!

Credit: Jfritz33 / Rumble

Nel video diffuso sul web, il proprietario si sveglia e trova il cagnolone “capovolto” che sonnecchia felicemente accanto a lui. Buddha ha appoggiato la testa al collo del suo papà e non ho alcuna intenzione di svegliarsi! Così, quando l’uomo lo chiama e gli dice di aprire gli occhi, il cucciolo inizia a protestare in modo esilarante!

Il video di Buddha

Il cane inizia ad emettere strani grugniti e a ribellarsi al volere del suo padrone. Ciò che vuole, è soltanto dormire un altro po’!

Credit: Jfritz33 / Rumble

L’uomo però non ha alcuna intenzione di lasciarlo in pace e inizia a copiare i suoi suoni buffi, soltanto per stuzzicarlo! Buddha, ancora una volta, cerca di zittire il suo papà con una zampa in faccia!

Il suo proprietario sorride, mentre il cane continua a corromperlo con le coccole. Sembra quasi un bambino che cerca di fare di tutto, pur di non andare a scuola!

Credit: Jfritz33 / Rumble

Il video della coppia si è diffuso sul web e in pochissimi giorni ha raggiunto un elevatissimo numero di visualizzazioni. Migliaia di persone hanno sorriso e hanno ringraziato l’uomo, per aver condiviso con loro un momento così divertente.

Questa è la gioia che un cane porta nella vita di un essere umano. Questo è il modo in cui la maggior parte dei proprietari di un amico a quattro zampe, si sveglia al mattino. Con un buffo e umido tartufino, che gli dà la carica e il sorriso per affrontare la giornata al meglio!