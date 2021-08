Il video del pappagallo allattato da mamma cane al seno insieme ai suoi cuccioli sta facendo il giro del web. Da quando il filmato è apparso sulla piattaforma di condivisione social TikTok amatissima dai più giovani, ha ben presto conquistato tutti quanti. Il pennuto se ne approfitta e si gusta un bel pasto con il latte materno della cagnolina.

Foto TikTok @@marcevb91

Questa femmina di bassotto ha da poco dato alla luce i suoi cuccioli. Come ogni mamma si prende cura di loro e dà da mangiare il suo latte materno, assicurandosi che ognuno di loro ne prenda a sufficienza per crescere forte e sano.

Gli animali, però, ci hanno abituato a piccole piacevoli sorprese quando si tratta di prendersi cura non solo dei propri figli. E poco importa se appartengono a un’altra specie, come nel caso di questa dolce bassotta che già che c’è da anche da mangiare a un pappagallo.

La cucciola aveva iniziato a dare da mangiare ai suoi quattro cagnolini, che erano intenti a prendere il latte materno dal suo seno. Quando all’improvviso un intruso si è unito senza essere invitato, con tutta probabilità, a quella bella “tavolata”.

Il pappagallo forse era solo curioso o forse aveva fame o forse voleva anche lui essere felice come quei cuccioli nutriti dalla loro mamma. E così mentre i cuccioli erano in fila per il loro nutrimento, anche il pappagallo ha fatto lo stesso. E la mamma non ha fatto una piega.

Foto TikTok @@marcevb91

Pappagallo allattato da mamma cane, il video su TikTok

Il video è stato pubblicato sull’account TikTok ( @marcevb91 ) il 24 marzo scorso. E da allora è un vero e proprio cult.

Il video ha avuto 289.000 visualizzazioni, 30.000 reazioni e 1.342 commenti: tutti erano sbalorditi, non si sa più se per l’invadenza del pappagallo o per la dolcezza della bassotta mamma da poco.