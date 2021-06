Qualche settimana fa, le parole dei genitori della piccola Eliza Moore, erano già risuonate a straziare i cuori dei tantissimi follower che hanno seguito e sostenuto la piccola nella sua battaglia contro il cancro. La bimba aveva scoperto di soffrire di questa tremenda malattia più di un anno fa, quando ancora non aveva compiuto un anno.

Lì è nata l’idea della sua mamma e del suo papà di allestire un profilo TikTok sul quale raccontare la battaglia della loro bambina. L’intenzione era quella di fornire supporto psicologico a tutti coloro che si trovavano ad affrontare lo stesso ostacolo, ma anche quella di riceverlo, quel supporto.

Il successo dell’account è stato straordinario. Oltre 5 milioni di persone si sono appassionate a quella dolce e sfortunata bambina e hanno iniziato a sostenerla giorno dopo giorno.

Qualche settimana fa, era arrivato un annuncio che ha fatto tanto male a tutti. La malattia di Eliza, che all’inizio sembrava essere regredita, era tornata più aggressiva che mai. I dottori avevano comunicato alla famiglia che non c’era più nulla da fare. Da lì, la decisione dei genitori di interrompere le cure e di godersi appieno gli ultimi giorni della loro bambina.

Quella battaglia, la scorsa domenica 20 giugno, Eliza Moore l’ha persa. Il cancro ha purtroppo avuto la meglio e sul profilo Instagram di Kate Hudson, è apparso l’annuncio che tutti speravano di non dover leggere mai.

Non so come faremo senza di te. So che ti abbiamo promesso che ci saremmo fatti coraggio, ma siamo a pezzi. Anche se sappiamo che non stai più soffrendo. Pensavo che, poiché sapevamo che stessi per andartene, la tua morte non sarebbe stata così improvvisa. Ma lo ha fatto. Non ero pronta a vedere quello che ho visto.