Non si fatica a comprendere perché sia virale

Hai mai visto un pappagallo che gioca a nascondino con il gatto? La scenetta che è apparsa su YouTube, pubblicata dal canale di video simpatici e divertenti ViralHog, ha davvero conquistato tutti quanti, con un video che è diventato virale in poco tempo. Protagonisti un pennuto che sta in casa e un micio che invece è fuori dalla finestra. E i due insieme si divertono come i matti.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Oscar è un pappagallo che ama giocare. Ha due anni e vive nella città di Christchurch, in Nuova Zelanda, con la sua famiglia. Il video che lo ritrae protagonista in una scenetta esilarante, in un pomeriggio altrimenti noioso, risale al marzo del 2019.

Oscar era alla finestra. Quando all’improvviso di fronte al vetro, nella parte esterna della casa, si è presentato un gatto. Forse quello del vicino, forse si conoscono o forse no. Il bello è che i due hanno iniziato a giocare a nascondino. Anche se il gatto non ha compreso bene il gioco.

Nel video si vede il pappagallo che gioca accovacciandosi dietro la finestra per sparire. Per poi rispuntare al suono di “Trovato”. Il gatto lo osserva e non vede l’ora che possa riapparire di fronte a lui.

Il gatto probabilmente avrebbe preferito giocare ad acchiapparella o a guardia e ladri, con lui nei panni della guardia e il pennuto in quelli del ladro da acciuffare. Ma c’era una finestra tra loro e, nonostante il broncio del felino, ha dovuto accontentarsi.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Pappagallo gioca a nascondino con il gatto, che però non è molto convinto

Il video condiviso su YouTube, dal portale ViralHog, che spesso ci regala perle di questo spessore, è stato visualizzato da più di 7 milioni di persone.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Tutte a chiedersi quale possa essere la frustrazione del gatto che non può acchiappare l’uccellino.