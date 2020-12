Il cane salvato dentro un tubo sottoterra aveva trascorso lì dentro due giorni prima di poter ritrovare la sua libertà. Il suo eroico salvataggio in Argentina è stato raccontato in tutto il mondo. E ora il video di Papu che viene tratto in salvo sta facendo il giro dei social. Per fortuna è una storia a lieto fine.

Questa storia ci arriva da San Miguel, in Argentina. E il protagonista del salvataggio che vi raccontiamo oggi si chiama Papu.

Papu era la mascotte del quartiere dove viveva. Da tempo i residenti si prendevano cura di lui. Poi un giorno è sparito nel nulla. L’ultima volta lo avevano visto a San José y San Nicolàs, nella località di Muñiz. E poi nessuno lo aveva più visto.

Quello che i suoi tanti amici umani non sapevano è che Papu aveva avuto un brutto incidente. Il povero cucciolotto era infatti rimasto incastrato all’interno di un tubo dell’acqua di scolo. Non riusciva più a venire fuori da quella trappola.

Ma per fortuna nessuno lo ha lasciato solo. Tutta la comunità locale, insieme ai vigili del fuoco, hanno fatto tutto quello che era in loro poter per poterlo tirare fuori dai guai.

Fonte Pixabay

Il video del cane salvato dentro un tubo sottoterra

Dopo due giorni la comunità ha dato l’allarme, come ha ricordato il pompiere Marìn Bazàn, che fa parte dei Bomberos Voluntarios de General Sarmiento.

I residenti ci hanno detto che era incastrato in un tubo vicino al marciapiede. Probabilmente voleva passare da una parte all’altra della strada ma non ce l’ha fatta.

Fonte YouTube SM Noticias

I residenti hanno partecipato insieme ai pompieri, per dare una mano o un sostegno morale. Ci è voluta più di un’ora e il cane purtroppo era terrorizzato, perché gli agenti hanno dovuto usare un martello pneumatico.

Quando lo hanno liberato, il cane si è consolato con le coccole degli abitanti del quartiere.