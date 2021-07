Chi adotterà il Pastore del Caucaso abbandonato in Sicilia?

Chi ha potuto compiere un gesto così crudele nei confronti di un’anima così dolce e adorabile? Oggi ti portiamo a conoscere Chica, un Pastore del Caucaso abbandonato in Sicilia da persone completamente prive di un cuore e di un’anima. Ora è in buone mani, ma ha bisogno di una famiglia che possa prendersi cura di lui con amore.

Fonte Facebook Barbara Di Rocco

Chica era un cane di strada. Ha solo 6 anni e da tempo viveva in condizioni disumane. Gli addetti del Comune della provincia di Messina doveva viveva hanno pensato bene di toglierla dalla strada, rinchiudendola però in un luogo dove nessuno potrebbe vivere.

Secondo quanto denunciato su Facebook, Chica ha avuto la sfortuna di essere sola e di nascere in un paese di montagna della provincia di Messina, che non ha nemmeno un rifugio per i cani randagi. Oggi vive dentro una discarica abbandonata completamente sola: solo una volta al giorno qualcuno va a darle da mangiare.

Lo sguardo di pura tristezza di Chica racconta una storia davvero terribile. Per due volte ha vissuto ins trada, partorendo più volte. I suoi cuccioli le sono sempre stati portati via. Viveva vicino a un centro di ricovero temporaneo per immigrati.

Cercava di sopravvivere con delle ossa che ogni tanto qualcuno le gettava per mangiare: non erano molto, ma sempre meglio di niente. Quando il centro è stato chiuso, lei è rimasta completamente sola, seguendo però quel ragazzo che lo nutriva.

La presenza del Pastore del Caucaso abbandonato in Sicilia dava fastidio

Chica era solita sostare di fronte alla sua casa, dove riceveva cibo. Ma i vicini hanno chiamato il Sindaco, che l’ha fatta rinchiudere nel vecchio centro per immigrati che oggi è una discarica.

ADOZIONE DEL CUORE – UNA STORIA DI ABBANDONO E DEGRADO IN SICILIA: CHICA, 6 ANNI, PASTORE DEL CAUCASO, ERA UN CANE… Posted by Barbara Di Rocco on Wednesday, May 19, 2021 Fonte Facebook Barbara Di Rocco

Chica è da sola e da 4 anni vive lì dentro nel più totale stato di abbandono, senza uscire mai. Eppure è una cagnolina dolcissima, coccolona che ama le coccole di quell’unica persona che sale a nutrirla. Chi può darle una casa per sempre?