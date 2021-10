Pastore tedesco fa la lavatrice insieme alla proprietaria: il video è esilarante

Ranch è il nome di un Pastore tedesco che fa la lavatrice insieme alla proprietaria. L’aiuta nelle faccende domestiche, come dovrebbero fare tutti i membri di una famiglia, per non lasciare tutto il carico sulle spalle di una sola persona, che di solito è la mamma di casa. Invece questo adorabile cagnolone dimostra che tutti sono in grado di svuotare e riempire una lavatrice per fare il bucato. Anche i cani.

Fonte foto da video YouTube di Ranch The Dog

Ranch è un cane di razza Pastore Tedesco che vive in Repubblica Ceca con la sua famiglia. Sa fare tante cose. Ma quella cosa che stupisce di più tutti quanti è che sa mettere i panni in lavatrice. E sa anche chiudere l’oblò quando il carico è abbastanza pieno.

Dopo aver lavato i panni di tutta la famiglia in lavatrice e aver atteso che il lavaggio e la centrifuga facciano il loro dovere, Ranch li toglie uno alla volta, per metterli in un cestino. Chissà se riesce anche a metterli nell’asciugatrice o a stenderli sullo stendibiancheria all’esterno. Sarebbe il massimo.

Petra Dvorakova, la sua proprietaria, ha registrato il suo cane mentre fa le faccende di casa. E poi ha postato il video sul suo canale su YouTube, Ranch the Dog, dedicato alle avventure del Pastore Tedesco, seguito da più di un milione di iscritti.

Ranch con il suo video diventato virale in breve tempo ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni. Ma non è l’unico filmato che lo vede protagonista ad aver spopolato sulla piattaforma online di condivisione di video.

Fonte foto da video YouTube di Ranch The Dog

Pastore tedesco fa la lavatrice: ed è più bravo di tante persone

Non è adorabile Ranch mentre dà una mano alla sua famiglia umana?

Fonte foto da video YouTube di Ranch The Dog

Ci vorrebbero più Ranch in casa. O più persone che come Ranch aiutano nelle faccende domestiche.