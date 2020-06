Pastore tedesco in gabbia sotto il sole senza cibo o acqua Abbandonato in gabbia sotto il sole senza acqua e cibo: la drammatica storia di un pastore tedesco

Questa è la drammatica storia di un povero pastore tedesco che era stato rinchiuso in una gabbia, sotto il sole cocente, a morire di sete e di fame, senza acqua e senza cibo. Il suo destino pareva essere segnato: per fortuna qualcuno è intervenuto per trarlo in salvo.

Gli esseri umani riescono sempre a stupirci per la crudeltà con cui trattano i loro cani. La polizia di Enfield ha reso nota la storia di un cane che era stato rinchiuso in una piccola gabbia e abbandonato al suo destino, sotto il sole cocente in riva a un fiume. Il povero pastore tedesco in una gabbia senza acqua o cibo: potete immaginare quale fosse il destino a lui riservato?

Per fortuna qualcuno lo ha visto e ha immediatamente chiamato le autorità che, arrivate sul posto, non hanno potuto far altro che confermare le condizioni terribili in cui il povero animale era stato abbandonato: lasciato a morire di caldo, di sete, di fame, di stenti, se non fosse per una persona di buon cuore arrivata giusto in tempo.

Gli agenti hanno subito preso il cane e lo hanno trasferito in una clinica locale del posto. I medici lo hanno immediatamente visitato: era fortemente disidrato, ma le sue condizioni di salute, nonostante tutto, erano buone.

I veterinari lo hanno tenuto ricoverato un po’, per curare la disidratazione e per riprendersi in tutta tranquillità. Prima di trovargli una casa per sempre.

La polizia ora cerca chi ha commesso un reato tanto crudele nei confronti di un essere vivente innocente, che di sicuro non ha alcuna colpa, se non quella di essere finito nella famiglia sbagliata.

Quando si è testimoni di un reato di maltrattamento, violenza o abbandono di un animale, bisogna informare immediatamente le autorità, fornendo tutti i dati utili per poter risalire ai colpevoli e affidarli alla giustizia. Perché non la passino più liscia.