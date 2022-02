Il salvataggio di un maschio di volpe di nome Pedro: è rimasto vittima di un incidente e non ha abbandonato la sua compagna morta

Oggi vi raccontiamo la storia di Pedro, un maschio di volpe salvato nel Salento. Il povero animale è stato trovato a vegliare il corpo senza vita della sua compagna, un’altra volpe.

I cittadini hanno notato la presenza di Pedro e dell’altra volpe morta e quando si sono resi conto che il povero animale era ferito, hanno chiesto aiuto alle autorità e all’associazione SOS Fauna Calimera (Le).

Dopo il salvataggio, è giunta la notizia che il maschio di volpe ora è in buone condizioni di salute, è vivo ed ha riportato soltanto qualche acciacco. Ma è stato davvero bellissimo vedere come cittadini, forze dell’ordine e volontari siano intervenuti con una catena di solidarietà, per aiutare un animale selvatico.

Entrambe le volpi sono rimaste vittime di un incidente stradale. La compagna di Pedro è probabilmente morta sul colpo, mentre lui è stato sbalzato sul ciglio della strada ed è rimasto ferito. Per tutto il tempo, ha vegliato il corpo senza vita della sua amica, non abbandonandola nel momento del bisogno.

Pedro è tornato a stare bene

La prima ad arrivare sul posto per salvare l’animale selvatico, è stata una volontaria di nome Sara. Quest’ultima si è occupata di metterlo al sicuro e di affidarlo poi alla SOS Fauna Calimera, che si è occupata delle sue cure.

Dopo giorni di trattamenti, Pedro ha iniziato a riprendersi e a mostrare i primi miglioramenti. Non appena sarà al 100% fuori pericolo, potrà tornare in natura.

L’associazione ha lanciato anche un appello sul web, per chiedere alle persone di segnalare sempre la situazione di un animale in difficoltà, anche se si tratta di uno selvatico come una volpe.

Se non fosse stato per quelle persone che hanno segnalato la situazione di quelle due volpi sul ciglio della strada, Pedro sarebbe morto non molto tempo dopo la sua compagna.