Si chiamava Antonio Circelli il povero e sfortunato pensionato morto per salvare il suo cane, uno dei suoi amatissimi cani da caccia. L’animale era infatti caduto in un pozzo nel Sannio e, secondo quanto è stato ricostruito dai Carabinieri, avrebbe cercato di recuperarlo senza più riuscire a mettersi in salvo.

I Carabinieri hanno ritrovato il cadavere del pensionato di 78 anni in fondo a un pozzo tra le campagne di Montefalcone di Valforte, in provincia di Benevento, in Campania. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è morto cadendo per tentare di salvare il suo cane da caccia.

Antonio Circelli era originario di San Bartolomeo di Galdo. Un giorno era uscito di casa per portare in campagna i suoi cani: era un appassionato di caccia e non si separava mai dai suoi segugi, che amava più di ogni altra cosa al mondo. Arrivando a morire per loro.

L’uomo era uscito di casa lo scorso 15 luglio 2021, al mattino presto. Al pomeriggio non lo hanno visto tornare a casa e la famiglia si era preoccupata, facendo scattare le ricerche, che sono iniziate a tarda serata.

Solamente molte ore più tardi il corpo dell’uomo ormai privo di vita e il suo cane, anche lui morto, sono stati rivenuti in fondo a un pozzo in località Vallebona. Purtroppo per lui non c’era più niente da fare.

Pensionato morto per salvare il cane: non li avrebbe mai lasciati da soli

Tutti conoscevano questo artigiano del ferro in paese e tutti sono sconvolti dalla sua perdita. Il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, esprime il lutto di tutta la comunità.

